A COP30 precisa ouvir a Amazônia, diz Fafá de Belém

Na contagem regressiva para a COP30, que será realizada em Belém em 2025, a cantora Fafá de Belém quer garantir que o protagonismo da região não se perca entre discursos e negociações globais. Hoje, ela abre a terceira edição do Fórum Varanda da Amazônia, evento criado por ela em 2023, que reúne mais de 50 especialistas, pesquisadores, artistas, líderes comunitários e representantes de povos originários para debater o futuro da floresta e de quem vive nela.

Em entrevista a Ecoa, Fafá afirma que o evento é também uma preparação simbólica e prática para a COP30. ""Tenho a grande honra de realizar o primeiro fórum com pensadores amazônicos. Eu via eventos fora de Belém, fora do Brasil, onde todo mundo opinava sobre a Amazônia, mas não havia ninguém daqui. Havia sempre alguém caracterizado, fazendo uma figuração. Sempre a gente como alegoria de festa de grã-fino. Eu ficava indignada", diz.

Para ela, o grande desafio da conferência do clima será justamente garantir que os amazônidas sejam ouvidos. "É importante criar linhas de conexão, porque precisamos de tecnologia, de apoio, de conhecimento científico, mas ninguém sabe mais do que o nativo, o pensador daqui. Ou seja, embaixo dessa floresta, há gente pensando e protegendo a mata e os rios. Eu acho que esse cruzamento de olhares é a única possibilidade de a gente ver um futuro para a Amazônia", defende.