Tarifaço trava venda de açaí para os EUA e produtores buscam novos mercados

Produtores de açaí apontam que o aumento em 50% na tarifa de exportação para os Estados Unidos, imposta pelo governo de Donald Trump, em agosto, praticamente inviabilizou a venda para o mercado norte-americano. Com isso, toda a cadeia de produção do fruto é afetada, ameaçando empregos e a sobrevivência de famílias e comunidades.

A cooperativa Amazonbai, por exemplo, que reúne 161 ribeirinhos produtores de açaí do Amapá, teve que cancelar o envio de polpa para os Estados Unidos. Com isso, ficou com 20 toneladas do produto paradas, sem destinação para venda.

"O cliente disse que não iria arcar com o custo adicional. Para não perder a carga e ter um prejuízo maior, conseguimos enviar para outro cliente em Portugal", conta Amiraldo Picanço, presidente da cooperativa.