Cana-de-açúcar pode ser 'petróleo verde', afirmam especialistas

"O plástico vegetal usado nas embalagens é fabricado por empresas que produzem polietileno a partir do etanol de cana (soluções bio-based), como a Braskem", explica Gustavo Dieamant, diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Boticário. Hoje, há mais de 2 mil produtos no portfólio da empresa que utilizam plástico verde.

O grupo passou também a aproveitar resíduos da cana (como o bagaço) como matéria-prima para o EcoÁlcool, usado na produção de perfumes. "Somente com isso, a partir de 2021, deixamos de emitir mais de 127 mil toneladas de gases de efeito estufa. Para dimensionar o impacto, essa redução é equivalente à captura de carbono realizada por uma área de plantio de eucaliptos do tamanho de 4.700 campos de futebol", destaca Dieamant.

Parceira do Boticário com o EcoÁlcool, a Raízen tem investido na produção de biocombustíveis derivados da cana, como o E2G (etanol de segunda geração). Diferentemente do E1G (etanol de primeira geração), que utiliza a sacarose extraída do caldo da cana, o E2G aproveita o que antes seria descartado, tornando-se uma opção mais sustentável, com menor pegada de carbono e sem a necessidade de ampliar a área de plantio.

Em 2024, a Raízen inaugurou uma nova unidade de E2G, no Parque de Bioenergia Bonfim, em Guariba (SP). Com uma pegada de carbono 80% menor que a gasolina comum brasileira e 30% menor que o E1G, o etanol de segunda geração produzido pela empresa representa uma inovação tecnológica significativa no setor de bioenergia, pois aumenta em 50% a produção sem precisar de um hectare a mais de cana.

Biocombustíveis

Entre os diversos setores que podem se beneficiar da adoção da cana-de-açúcar como matéria-prima renovável, o de transportes se destaca como um dos mais promissores.