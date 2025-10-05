Como um ex-ministro de Lula pretende levar o agro para dentro da COP30

Não por acaso, seu nome voltou a ser sondado em 2022. Tido como alguém que circula em diversos meios, Rodrigues foi escalado por Lula para quebrar mais uma vez o muro que havia sido reerguido entre o setor e o então candidato. O empresário chegou a fazer ligações, marcar almoços e facilitar entradas, mas se negou a voltar ao governo.

Agora, seu desafio é fazer o mesmo na COP. Ele foi escolhido no final do ano passado exatamente por essa qualidade, dizem membros do governo: conseguir articular propostas do agronegócio, que, em sua maioria, olha para a conferência com desconfiança, com os debates propostos na cúpula, cujos interlocutores retribuem o olhar do setor com viés semelhante.

Tentar a paz entre agro e COP

Os diálogos já começaram. A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) elaborou um documento extenso com propostas do setor que se encaixariam nas iniciativas de desenvolvimento sustentável que tanto devem ser debatidas em Belém no mês que vem, em especial na busca por diminuir a produção de CO2 e a dependência de combustíveis fósseis.

Rodrigues foi chamado a um evento da confederação para receber o documento no final do mês passado. Na presença dos diretores das filiais de quase todos os estados do país, o ex-ministro ouviu do presidente da CNA, João Martins, que não é conhecido por sua simpatia por Lula, que as propostas só estavam sendo elaboradas e entregues a alguém do governo porque este representante era ele.

"Se você não estivesse lá, o presidente da CNA não estaria aqui para entregar oficialmente o nosso trabalho", disse Martins. "Eu estou falando isso por uma razão muito simples: querem brincar com o brasileiro, querem brincar com o prato rural brasileiro. Não entenderam ainda que a agricultura no Brasil é uma atividade inata, uma atividade que o Brasil, pelas condições climáticas, pelo solo e pelo clima, tem todas as condições de ser um grande fornecedor de alimento do mundo. Não entenderam ainda que nós não precisamos desmatar nada, que a irregularidade é feita pela marginalidade e não pelos produtores", cutucou.