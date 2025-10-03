Lula defende obras de Belém: 'Turista não vai visitar miséria'

Lula foi um dos grandes entusiastas de realizar o evento em Belém, apesar da pressão internacional. "Se a gente melhorar a qualidade de vida do povo de Belém, isso significa aumentar a possibilidade de vir mais turistas para o Pará", completou.

O governador também defendeu as obras, realizadas pela gestão. "Estas obras que estamos visitando compõem uma das mais importantes bacias de Belém, que dialoga com cinco bairros extremamente populosos da cidade, cerca de 300 mil pessoas beneficiadas, com 10 km de canais. Um investimento de cerca de R$ 3 bilhões do governo e do BNDES. Já estamos com cerca de 85% das obras prontas, com previsão de conclusão no primeiro semestre do ano que vem", disse.

A gente precisa que o legado pós-COP seja a consolidação do estado do Pará na agenda da bioeconomia, da transformação da biodiversidade.

Helder Barbalho

Nesta região de Belém, a qualquer chuva, as casas alagavam. Os igarapés de Belém são conectados à baía do Guajará e as ocupações desordenadas espremiam o curso dos canais. "É fundamental para a cidade de Belém, que é uma cidade toda cortada por igarapés. A gente está canalizando para evitar os alagamentos", afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho, irmão do governador.

Lula inaugurou o Museu das Amazônias. A construção faz parte do complexo cultural e gastronômico Porto Futuro 2, ao lado da Estação das Docas, na principal zona turística de Belém. A obra está prevista para ser entregue neste mês. A exposição de inauguração é "Amazônia", de Sebastião Salgado, morto em maio deste ano.