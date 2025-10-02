Lula inaugura obras da COP e diz que gringos precisam conhecer carimbó

Eles precisam aprender o que é o carimbó. Eu, se a Janja quiser, a gente pode treinar um pouquinho. Eu, depois dos 80, tô sem limite pra rebolar

Lula

Lula também comentou sobre a infraestrutura para a conferência, garantindo hospedagem adequada, inclusive em navios adaptados para receber participantes. "Ninguém vai dormir aqui pior do que a gente dorme em nenhum lugar do mundo. Para compensar, vai ter o amor do povo do Pará nas ruas, mostrando quem somos", afirmou. Lula destacou o compromisso do governo em garantir a participação de países africanos e outras nações em desenvolvimento, assegurando alimentação, hospedagem e suporte durante o evento.

Helder Barbalho destaca legado da COP30. Antes da fala de Lula, o governador já tinha dito que a realização da COP30 em Belém é resultado de coragem política e de uma visão que colocou a Amazônia no centro do debate climático global. Barbalho destacou que as obras concluídas para o evento representam um legado permanente para a população paraense.

Nós não estamos querendo fazer obra para a COP. Nós nos aproveitamos da COP para trazer obra para Belém e trazer obra para o estado do Pará. Essas obras não são para os gringos, não são para os turistas, essas obras são para o povo do Pará, são para Belém, para melhorar a vida da nossa população.

Helder Barbalho

O governador enfatizou que a escolha de Belém superou resistências internacionais. "Houve preconceito contra a Amazônia, muitos não acreditavam que seríamos capazes de receber o maior evento climático do planeta", afirmou. Entre as principais intervenções, Barbalho citou os 13 quilômetros de canais de macrodrenagem que beneficiam 600 mil moradores, a inauguração da maior estação de tratamento de esgoto do estado, a pavimentação de mais de 600 ruas e a requalificação de espaços públicos como o Parque Linear da Doca e o Parque da Cidade. Ele destacou ainda os investimentos no aeroporto de Belém, a construção de terminais hidroviários e a criação do Museu das Amazônias.

Barbalho defendeu a legitimidade da Amazônia no debate climático global. O governador afirmou que, embora Belém não possua a infraestrutura luxuosa de cidades como Dubai, oferece a legitimidade dos povos da floresta para a construção de soluções climáticas eficazes. Segundo ele, a presença de representantes internacionais deve servir não para criticar, mas para definir ações concretas de financiamento para o clima e o desenvolvimento sustentável das comunidades amazônicas e de outras regiões florestais do mundo.