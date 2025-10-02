Lula vai ao Pará inspecionar COP com ministro demissionário

Amanhã, visita obras de infraestrutura. Vai ver o desenvolvimento das obras de macrodrenagem, que cortaram a cidade inteira, vai checar as obras do Porto Futuro 2, um complexo cultural e gastronômico na orla de Belém com previsão de entrega para outubro, e, por fim, verá como está o Parque da Cidade, que é onde será realizado o evento internacional. O ministro Jader Filho (Cidades), paraense, também acompanha as agendas.

Como o UOL tem acompanhado, as obras têm avançado, mas as hospedagens preocupam. Com preços locais muito acima do esperado mesmo para um evento deste porte, o governo brasileiro tem tentado mediar junto à gestão estadual soluções para que não haja defasagem nas delegações internacionais.

A SeCOP, secretaria especial para o evento, garante que haverá espaço para todos. Segundo o órgão, são mais de 53 mil leitos disponíveis, com acomodações garantidas para delegações.

Ministro demissionário?

Lula fará tudo acompanhado de Sabino. Paraense, o ministro esperava ter na COP seu momento de apogeu no governo, mas sofreu um ultimato do seu partido, União Brasil, para que desembarcasse da Esplanada até o final de setembro. Em caso de resistência, os integrantes da sigla podem ser expulsos.

Na semana passada, ele entregou a carta de demissão, mas combinou de ficar até o fim desta viagem. Na ocasião, ele não jogou a toalha totalmente. "Vou seguir conversando com as lideranças do meu partido, apresentando todas as razões que eu expliquei aqui para vocês e que o presidente também falou e nós vamos continuar o diálogo", afirmou o ministro.