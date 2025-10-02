'Belém não vai ser COP do luxo, vai ser da verdade', diz Lula no Pará

Um dos entusiastas do evento no estado, Lula descartou mudança de local, mesmo com pressão estrangeira. "Eu sei os problemas de Belém, sei o problema de drenagem, sei o problema da pobreza. Mas por que nós aceitamos o desafio de fazer a COP lá? Porque é preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará."

Lula participa da entrega de estação de tratamento de esgoto. O presidente esteve presente na entrega, pelo governo do Pará, da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Una, no bairro do Telégrafo, que atenderá dez bairros da capital paraense: Marco, São Brás, Sacramenta, Telégrafo, Pedreira, Fátima, Umarizal, Reduto, Nazaré e Campina. A obra integra o conjunto de ações do governo do Pará para ampliar a cobertura de saneamento básico na cidade em preparação para a COP30.

Nova estação é a maior do estado. A estação tem mais de 23 mil m² de área construída, sendo a maior do estado, e custou R$ 134 milhões, com investimento dos governos federal e estadual e execução pela Cosanpa (Companhia de Saneamento do Pará). A operação plena do sistema vai garantir a remoção de mais de 90% da carga orgânica dos resíduos coletados, possibilitando o retorno seguro ao meio ambiente e contribuindo de forma efetiva para a despoluição da bacia hidrográfica do Una. Em junho, o UOL mostrou que uma comunidade da região, à beira da baía do Guajará, tem protestado contra parte desta obra. À noite, vai ao lançamento do Parque Linear da Nova Doca, também próximo à Estação das Docas, no centro turístico de Belém.

As obras na cidade têm avançado, mas as hospedagens preocupam. Com preços locais muito acima do esperado mesmo para um evento deste porte, o governo brasileiro tem tentado mediar junto à gestão estadual soluções para que não haja defasagem nas delegações internacionais.

Amanhã, visita obras de infraestrutura. Vai ver o desenvolvimento das obras de macrodrenagem, que cortaram a cidade inteira, vai checar as obras do Porto Futuro 2, um complexo cultural e gastronômico na orla de Belém com previsão de entrega para outubro, e, por fim, verá como está o Parque da Cidade, que é onde será realizado o evento internacional. Ele está acompanhado do governador Helder Barbalho (MDB) e dos ministros Celso Sabino (Turismo) e Jader Filho (Cidades), paraenses.

Sabino pediu demissão na semana passada. O ministro esperava ter na COP seu momento de apogeu no governo, mas sofreu um ultimato do seu partido, União Brasil, para que desembarcasse da Esplanada até o final de setembro. Ele não falou no evento de hoje.