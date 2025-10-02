Às vésperas de sair do governo, Sabino declara lealdade a Lula em Belém

O ministro do Turismo, Celso Sabino, que pediu demissão na semana passada, visitou obras da COP30 ao lado do presidente Lula e reiterou sua lealdade ao petista. "Nada, nem partido político, nem cargo ou ambição pessoal, vai me afastar desse povo que eu amo. Conte comigo para segurar na sua mão, presidente", declarou.

O que aconteceu

Sabino acompanhou Lula nas visitas e não poupou elogios. Paraense, o ministro esperava ter na COP seu momento de apogeu no governo, mas sofreu um ultimato do seu partido, União Brasil, para que desembarcasse da Esplanada até o final de setembro. Em caso de resistência, os integrantes da sigla podem ser expulsos.

Sabino exalta Lula e recordes do turismo. Na cerimônia de entrega do Parque Linear da Nova Doca, marcada pela presença de autoridades locais e federais, Sabino começou sua fala dizendo que Lula é o melhor presidente da história do Brasil. "Presidente, o seu governo vem fazendo uma grande revolução no turismo no Brasil", disse Sabino. "O seu governo é responsável pelo recorde de faturamento e pelo maior número de empresas criadas na atividade turística no Brasil".