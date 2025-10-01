Morre Jane Goodall, pioneira no estudo de chimpanzés, aos 91 anos

Criou um método de pesquisa inovador. Na Tanzânia, Jane Goodall rompeu com os padrões científicos de sua época. Ela se aproximava dos chimpanzés, imitava seus sons, subia em árvores ao lado deles e até compartilhava bananas. Em 1960, fundou o Gombe Stream Research Centre, que se tornaria referência mundial no estudo dos primatas e um marco na etologia moderna.

Goodall tornou-se uma das vozes mais influentes do mundo na defesa da vida selvagem e do meio ambiente Imagem: CBS via Getty Images

Cientista levou chimpanzés ao público. Ela também aproximou o público da vida selvagem, em parceria com a National Geographic, levando seus amados chimpanzés ao grande público por meio de filmes, TV e revistas.

Com o tempo, Goodall deixou o trabalho de campo para assumir uma missão global como defensora da conservação ambiental. Criou o Instituto Jane Goodall, em 1977, que hoje atua em diversos países com projetos de educação, saúde e preservação. Também lançou o programa Roots & Shoots, voltado para engajar crianças e jovens em ações de sustentabilidade. Nos últimos anos, tornou-se uma das vozes mais influentes no combate à crise climática.

Infância marcada por animais levou Jane Goodall à África. Nascida em Londres em 3 de abril de 1934 e criada em Bournemouth, no sul da Inglaterra, Jane Goodall desenvolveu ainda na infância um amor pelos animais. Esse interesse foi alimentado por livros como "Tarzan" e "Dr. Dolittle" e por um gorila de pelúcia presenteado pelo pai. Na década de 1950, viajou pela primeira vez à África, onde conheceu o antropólogo Louis Leakey e sua mulher, a arqueóloga Mary Leakey, que a incentivaram a se dedicar aos primatas.

Revelou que chimpanzés criam ferramentas. Sob orientação de Leakey, fundou a Reserva de Chimpanzés de Gombe Stream, atual Centro de Pesquisa de Gombe Stream, na Tanzânia. Ali descobriu que os chimpanzés comem carne, travam guerras e, principalmente, fabricam ferramentas para se alimentar de cupins. "Agora precisamos redefinir ferramenta, redefinir homem, ou aceitar os chimpanzés como humanos", afirmou Leakey sobre a descoberta.