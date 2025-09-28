Patrimônio da música paraense, Nilson Chaves transforma Amazônia em música

"Quando eu morava no Rio de Janeiro e vinha passar o fim de ano em Belém, para descansar, eu pegava os popopôs dos companheiros no Ver-o-Peso. O cara vinha de Gurupá (município do interior) trazer peixe ou algum outro produto, aí eu pagava e ele me levava. Às vezes, eu passava dois ou três dias, conversando, ouvindo as histórias, tomando banho de rio. Para mim, era uma coisa deliciosa", conta.

Vamos descendo

Ouvindo o som da mata

Silenciando o mundo

Aqui a paz acalma

Vamos de Pô Pô Pô

Letra de Pô Pô Pô

Para Nilson, a música tem um papel importante nas lutas ambientais, sociais e políticas. "Eu acho que a nossa missão é muito digna, é muito bonita, é muito forte, seja através do canto ou da literatura", afirma o artista, citando a canção "Matança", de Augusto Jatobá, gravada pelo baiano Xangai.

"Ele consegue mostrar a nossa fauna, as madeiras, as matas. Ele diz: 'Quem é vivo corre perigo, e os inimigos do verde, da sombra ao ar'. Olha só: da sombra o ar. Você correria o risco de não ter mais uma mangueira te protegendo do sol e você ali recebendo um ventinho ou a sombra de um açaizeiro, seja lá o que for? Então eu acho que a função do compositor tem que ser essa realmente, ele tem que estar atento", analisa.

O paraense lembra também da sua canção "Toca Tocantins", de 1984, em parceria com Jamil Damous. "Fizemos essa música contra a abertura da barragem de Tucuruí, no Pará, que provocaria um grande assassinato da nossa flora e fauna. Participamos de um grande movimento na Cinelândia, no Rio, ao lado de Vital Lima, Ney Matogrosso e Leila Pinheiro, entre outros", lembra.