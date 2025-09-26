Guardião dos golfinhos de Noronha largou bebida e mergulhou com recordista

Um golfinho pula e gira fora d'água em Fernando de Noronha, Pernambuco. Ao cair, forma uma bolha de espuma. Logo atrás, uma dezena de barbatanas corta a superfície em linha reta, enquanto pelo menos 50 animais seguem em trilha subaquática.

Quem explica o sutil movimento é o oceanógrafo José Martins, 62, fundador e coordenador do Projeto Golfinho Rotador há 35 anos. Estamos no mirante da Baía dos Golfinhos antes do amanhecer quando ele aponta:

"Essas bolhas que formam funcionam como um alerta de direção, que identificam para os golfinhos que vêm atrás para onde precisam ir, ajudando na movimentação do grupo, na caça e até na fuga de predadores", diz Martins.