Falta de saneamento básico adoece crianças e ameaça futuro no Brasil

De acordo com o Unicef, no Brasil, mais de 12 milhões de crianças e adolescentes vivem sem coleta adequada de esgoto e outros 2,1 milhões não têm acesso garantido a água limpa dentro de casa.

Em um ano, mais de 300 mil crianças são internadas por doenças relacionadas à falta de saneamento. Esses episódios, que muitas vezes se repetem com frequência, afetam também o desenvolvimento.

"A criança de zero a dois anos usa 90% da energia consumida na formação do cérebro. Quando essa energia precisa ser dividida com a luta contra doenças, o desenvolvimento cerebral fica prejudicado", alerta Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil.

Para meninas e adolescentes, a situação não é melhor: sem banheiros adequados, muitas abandonam os estudos durante a menstruação.

"Crianças de áreas sem saneamento enfrentam ainda estigmatização, vergonha e exclusão social. A falta de condições básicas de higiene afeta a autoestima, especialmente na adolescência", diz a infectologista Renata Manganaro, do Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto (SP).

Entraves

O Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020, fixou metas ambiciosas: até 2033, 99% da população deveria ter acesso à água potável e 90% ao tratamento de esgoto. Mas a realidade mostra outro cenário. Um relatório do CLP (Centro de Liderança Pública) aponta que, no ritmo atual, a universalização pode demorar até 2070 para se concretizar.