Um ano depois, seca de 2024 ainda provoca perdas, revolta e aprendizado

"Até que entrou o fogo. Teve um incêndio criminoso no canavial na frente da fazenda, e o vento forte levou o fogo pra nossa palhada. Ele queimou sete pastos de 12 hectares cada", relata. "Eu nunca tinha visto aquilo, quase morri de tanto medo."

Segundo a fazendeira, a região não tem corpo de bombeiros, e apagar do fogo sempre ficou por conta de caminhões-pipa de uma usina de álcool. Mas o contingente da usina não deu conta da quantidade de incêndios nos canaviais. "Esse dia, a gente ficou sem nenhum socorro, só com caixas d'água e trator."

O Cerrado, bioma que abriga a fazenda de Viviana, teve aumento de 64% nas queimadas no ano passado em relação a 2023, de acordo com dados do Programa Queimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Os prejuízos vieram de muitos lados: cercas destruídas tiveram que ser trocadas, o gado (que sobreviveu inteiro) precisou ser tratado e vendido antes da engorda, o pasto teve de ser reformado e o solo de receber reforço de adubo e calcário. Até hoje, os pastos não se recuperaram 100% e não comportam a mesma quantidade de gado que anteriormente.

A fumaça deste e outros incêndios na região impactou a saúde física e emocional dos moradores. Viviana relata ter sentido incômodo para respirar e muita dor de cabeça.

Ainda que 2025 esteja atipicamente tranquilo e com mais chuvas, Viviana e Sérgio passaram a fazer aceiro (faixas sem vegetação) em volta dos pastos para enviar a entrada de fogo e a deixar a carreta do trator com água e caixas d'água cheias e à disposição.