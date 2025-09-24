ECOAUOL
Assine UOL
Crise climática

Um ano depois, seca de 2024 ainda provoca perdas, revolta e aprendizado

Colaboração para Ecoa, de São Paulo
Rio Madeira seco por conta da estiagem no Brasil em setembro de 2024
Rio Madeira seco por conta da estiagem no Brasil em setembro de 2024 Imagem: MICHAEL DANTAS/AFP

A seca e o fogo que tomaram o Brasil em 2024 levaram com eles plantações, pastos, investimentos e a subsistência de famílias e comunidades por diferentes biomas do país.

Em Serranópolis, no sul de Goiás, Viviana Lara e Sérgio Augusto de Oliveira tocam a única fazenda de gado, soja e milho em meio a plantações de cana de açúcar. No ano passado, eles tiveram 70% dos seus pastos queimados.

Enquanto enfrentava apenas a seca prolongada, conta Viviana, a situação ainda estava sob controle, principalmente porque haviam diminuído a área de pasto anteriormente.

"Até que entrou o fogo. Teve um incêndio criminoso no canavial na frente da fazenda, e o vento forte levou o fogo pra nossa palhada. Ele queimou sete pastos de 12 hectares cada", relata. "Eu nunca tinha visto aquilo, quase morri de tanto medo."

Segundo a fazendeira, a região não tem corpo de bombeiros, e apagar do fogo sempre ficou por conta de caminhões-pipa de uma usina de álcool. Mas o contingente da usina não deu conta da quantidade de incêndios nos canaviais. "Esse dia, a gente ficou sem nenhum socorro, só com caixas d'água e trator."

O Cerrado, bioma que abriga a fazenda de Viviana, teve aumento de 64% nas queimadas no ano passado em relação a 2023, de acordo com dados do Programa Queimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Os prejuízos vieram de muitos lados: cercas destruídas tiveram que ser trocadas, o gado (que sobreviveu inteiro) precisou ser tratado e vendido antes da engorda, o pasto teve de ser reformado e o solo de receber reforço de adubo e calcário. Até hoje, os pastos não se recuperaram 100% e não comportam a mesma quantidade de gado que anteriormente.

A fumaça deste e outros incêndios na região impactou a saúde física e emocional dos moradores. Viviana relata ter sentido incômodo para respirar e muita dor de cabeça.

Ainda que 2025 esteja atipicamente tranquilo e com mais chuvas, Viviana e Sérgio passaram a fazer aceiro (faixas sem vegetação) em volta dos pastos para enviar a entrada de fogo e a deixar a carreta do trator com água e caixas d'água cheias e à disposição.

Continua após a publicidade

Sem água, sem colheita

Mas se o casal Viviana e Sérgio ainda conseguia lidar com a seca, para agricultores assentados de uma região de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga a falta de água em 2024 quase colocou a perder toda a produção.

"Plantamos, mas não colhemos", conta a agricultora Liliane Maria dos Santos, que planta algodão, feijão e milho em Salgado de São Félix (PB).

A cidade fica às margens do Rio Paraíba, o que, em anos normais, costuma dar condições aos agricultores. Mas, em 2024, não foi assim.

Entre agosto e julho do ano passado, a Paraíba foi o segundo estado brasileiro com maior número de cidades em estado de emergência por causa da seca. A situação foi agravada pela falta de chuva, que registrou uma incidência abaixo da média, segundo dados do Monitor de Secas da Agência Nacional das Águas.

Para Liliane, perder a produção foi também perder os recursos investidos na lavoura. "Não retornou o lucro da gente, e nossa família passou por uma dificuldade enorme. Os nossos animais também sofreram as consequências. Morreu vaca, morreu garrote, caíram de fome e de sede", conta.

Continua após a publicidade

No começo de 2025, órgãos municipais construíram barragens subterrâneas em algumas terras do assentamento em que Liliane vive para levar a água do rio Paraíba às lavouras de forma perene.

Mas ainda não houve colheita. Embora alguns tenham conseguido, Liliane conta que nada que plantou deu fruto nesta safra. E há ainda os moradores que perderam mais. "Teve gente que plantou três vezes: plantou, replantou e perdeu todas."

Em vista disso, os moradores têm poupado tanta água quanto possível. Eles reutilizam o que têm para lavar roupa, limpar a casa, mas, segundo Liliane, é "água salobra, de poço".

Na Amazônia, isolamento e fome

Diante da falta de água encanada, o rio Solimões é a fonte de abastecimento dos povos Witoto da região do Alto Solimões, no estado do Amazonas. Quando o rio baixou a níveis históricos no ano passado, os moradores ficaram isolados, sem água tratada e sem alimentos.

"A quantidade de peixes mortos impactou a segurança alimentar e a espiritualidade do nosso povo, temos uma relação muito forte com a água", diz a líder comunitária Vanda Witoto.

Continua após a publicidade

Durante quatro meses de isolamento, Vanda conta que as famílias receberam apenas um galão de água e uma cesta básica. Para lidar com a situação, as pessoas precisaram aprender novas técnicas, como a reutilização da água da chuva e criação de filtros de carvão. Segundo Vanda, é o descaso que agrava os impactos durante os tempos de seca.

"Fizemos vaquinha, tivemos que fazer mobilizações com a sociedade civil. A gente vê pouca ação de mitigação do poder público para criar mecanismos de enfrentamento mais concretos, as ações são paliativas", afirma.

A pesquisadora Juliana Radler, que ajudou a articular, ao lado das lideranças indígenas Vanda Witoto e Yra Tikuna, o envio de cestas básicas a comunidades do povo Witoto na calha do Rio Solimões, concorda.

"Fazer com que as políticas de Brasília, como o Plano Clima, sejam implementadas localmente e reflitam-se em ações de adaptação e mitigação é um imenso desafio na Amazônia, que convive com problemas estruturais profundos", diz.


Educação para a sobrevivência

Na outra ponta do estado, quase na fronteira com Roraima, o agente indígena de manejo ambiental Ezequias Pereira também aponta a educação e a mobilização social como essenciais para tornar os efeitos da seca mais brandos.

Continua após a publicidade

O município de Barcelos, que já foi a capital do estado, passou por pelo menos outras duas secas severas nos últimos dez anos: uma entre 2015-2016 e outra em 2023. Sobre elas, vieram estudos de análise de impacto que serviram para aumentar a resiliência em tempos de falta de água.

Junto com outros agentes e em parceria com o ISA (Instituto Socioambiental), Ezequias fez diversas ações de conscientização. "Não tinha ajuda externa, então a comunidade se organizou entre si", conta.

Os agentes também fazem ações em escolas e outros locais públicos para "ensinar o que pode e o que não pode" em termos de queimadas. Segundo Ezequias, esses cuidados ajudaram a comunidade a evitar, no ano passado, cenas como as que viu uma década atrás: "Era fumaça pra todo lado", lembra o agente indígena.

Por isso, ano passado, quando o nível do rio que banha a cidade desceu 10 cm e fez com que o nível d'água estivesse 40 cm abaixo do normal no trecho de Barcelos, eles sentiram bem menos que em 2023. E apesar das dificuldades de navegação, não perderam produção nem tiveram queimadas.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.