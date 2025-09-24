Nenhum país está acima do outro diante da crise climática, diz Lula em NY

O negacionismo que enfrentamos não é apenas climático, é também multilateral. Ninguém está a salvo dos efeitos da mudança do clima. Muros nas fronteiras não vão conter secas nem tempestades. A natureza não se curva às bombas, nem a navio de guerra. Nenhum país está acima do outro. O risco do unilateralismo é a reação em cadeia que ele provoca. Cada compromisso rompido é um convite para as novas atitudes isoladas. O resultado é um ciclo vicioso de desconfiança e paralisia. Precisamos resgatar a convicção na mobilização coletiva.

Lula destacou que a transição energética abre caminho para uma transformação produtiva e tecnológica comparável à revolução Industrial. O presidente também enfatizou a necessidade de apoio das nações ricas, tanto na antecipação de suas metas de neutralidade climática quanto na ampliação do acesso a recursos e tecnologias pelos países em desenvolvimento. Ele lembrou que o Brasil foi o segundo país a apresentar sua nova NDC, com a meta de reduzir emissões de gases de efeito estufa entre 59% e 67%, além do compromisso de zerar o desmatamento até 2030.

As contribuições nacionalmente determinadas são o mapa do caminho que guiará cada país nessa mudança. Elas não são meros números ou percentuais. São uma oportunidade para repensar modelos e reorientar políticas de investimentos rumo ao novo paradigma econômico. Para que isso ocorra em escala global, nações ricas, preciso antecipar suas metas de neutralidade climática e ampliar o acesso a recursos e tecnologias a países de desenvolvimento. O princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, continua o atual.

Ao mencionar os preparativos para a COP30, Lula disse que a conferência no Brasil será "a COP da verdade". O brasileiro destacou que a conferência terá de mostrar se os líderes mundiais realmente confiam na ciência para enfrentar a crise climática.

Ao sediar a COP na Amazônia, o Brasil quer mostrar que não há como preservar a natureza sem cuidar das pessoas. Não há como revolucionar nossa relação com o planeta sem engajar uma ampla gama de atores.