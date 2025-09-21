Após recorde em 2024, queimadas recuam, mas ameaça persiste

Nós próximos três meses, porém, áreas de Cerrado e Floresta Amazônica nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste devem entrar em estado de alerta e alerta alto de probabilidade de fogo. É o que indica uma estimativa feita pelo CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O alerta alto deve afetar os estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí e Tocantins mais severamente.

Secas menos intensas, mas mais longas

A coordenadora do MapBiomas Fogo, Ane Alencar, explica que este é considerado um ano neutro em relação aos fenômenos El Niño e La Niña. Na prática, isso significa a ausência de alterações atmosféricas decorrentes desses eventos.

"Esse ano está um pouco mais úmido, e isso com certeza tem impactado a abrangência do fogo e dos incêndios", diz Ane.

O ano 2025 também tem sido marcado por uma mudança da incidência de seca extrema, que se intensificou nos estados do Nordeste, de acordo com o monitor de secas da ANA (Agência Nacional de Águas). Segundo a agência, quase todos os estados da região tiveram piora em relação ao ano passado, quando o foco estava no Norte e no Centro-Oeste.

Já o índice de previsão do risco de seca do Cemaden para os próximos meses mostra uma tendência de desintensificação da seca no país, justamente pela ausência de El Niño e La Niña.