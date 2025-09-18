Saneamento para todos geraria economia de R$ 25 bilhões com saúde

O novo marco legal, de 2020, estabeleceu como meta a universalização do acesso à água potável e à coleta e tratamento de esgoto até 2033.

A atualização da legislação trouxe mudanças significativas ao setor, ampliando a participação da iniciativa privada e criando regras mais rígidas de regulação e fiscalização. Os dados do Trata Brasil consideram o período imediatamente posterior à entrada em vigor do novo marco, de 2021 a 2040.

Luana Pretto, presidente executiva da entidade, explica que a estimativa de ganhos engloba diferentes aspectos. Entre eles, estão a redução de custo com tratamentos de saúde, o aumento da produtividade do trabalho (pessoas doentes faltam mais), a valorização imobiliária (resultado das obras sanitárias), e a renda com turismo: praias limpas, por exemplo, atraem mais pessoas. Além desses benefícios, as intervenções em si também geram ganhos econômicos diretos com a geração de empregos e renda.

"As pessoas que vão trabalhar com as obras de saneamento vão gastar os seus salários na economia local, em restaurantes, aluguel e na compra artigos da região", diz Luana Pretto.

Avanço já impacta economia

Desde que a nova legislação passou a vigorar, segundo a Abcon Sindcon (Associação e Sindicato das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto), mais de 6,3 milhões de novos domicílios passaram a contar com água tratada, enquanto outros 6,1 milhões foram conectados à rede de esgoto.