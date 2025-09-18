Caatinga lidera expansão da energia solar no Brasil, mas perde vegetação

Essa transição, embora contribua para a matriz energética limpa do país, levanta questões sobre esse uso da terra recente no país e a conservação da vegetação nativa na Caatinga

Washington Rocha, coordenador da equipe da Caatinga do MapBiomas

Transformações do bioma de 1985 a 2024. A Caatinga perdeu 9,25 milhões de hectares de vegetação natural, ou 14% de sua cobertura original. A área alterada pela intervenção humana aumentou 39%, somando 9,2 milhões hectares. As pastagens ocupam 24,7% do bioma e cresceram 106% em 40 anos. A agricultura foi o uso que mais cresceu: alta de 1.636% (1,7 milhão hectares).

Situação atual da Caatinga. 59% do bioma (51,3 milhões de hectares) ainda preserva vegetação nativa. Com corpos d'água e formações naturais, a área protegida chega a 61%. A savana é o tipo mais afetado: perdeu 8,9 milhões de hectares (15,7%).

Caatinga queima área maior que Portugal em 40 anos. A formação savânica é a classe de cobertura natural mais afetada por queimadas anualmente, com uma média de 78% das ocorrências. Nos últimos 40 anos, 11,4 milhões de hectares da Caatinga foram queimados, uma área maior que o território de Portugal.

Caatinga perde 21% de suas águas naturais em 40 anos. Entre 1985 e 2024, a Caatinga perdeu 66 mil hectares (21%) de superfície de águas naturais. A superfície de água no bioma está predominantemente em hidrelétricas, que ocupam cerca de 390 mil hectares (42%), majoritariamente na bacia hidrográfica do rio São Francisco, com 96% (375 mil hectares). Os reservatórios correspondem a 32% da área de superfície de água no bioma (297 mil hectares).

86% dos municípios da Caatinga perderam vegetação nativa. Todos os estados do bioma registraram redução de áreas naturais nesse período. Por outro lado, 55% (670) deles mantêm mais da metade preservada. Os estados com maior proporção de áreas naturais em 2024 foram Piauí (82%), Ceará (68%), Pernambuco (60%), Bahia (58%) e Paraíba (56%). Os estados com menor proporção de áreas naturais no ano passado foram Minas Gerais (50%), Rio Grande do Norte (50%), Alagoas (27%) e Sergipe (24%).