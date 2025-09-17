Fibra de árvores pode substituir plástico, tecidos e até embalagens

"Atualmente, a celulose microfibrilada já é usada para produção de papéis, embalagens, álcool em gel e alguns revestimentos. Mas já está em testes ou adoção inicial (sem escala ampla no mercado) o uso da celulose microfibrilada na produção de tintas arquitetônicas, compósitos automotivos e dispositivos médicos", conta Jeiveison Maia, pesquisador-chefe do Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras.

Da árvore ao laboratório

A Suzano, uma das maiores produtoras de celulose do mundo, tem apostado fortemente na substituição de materiais sintéticos por fibras naturais para produção de seus produtos. Guilherme da Fonseca, gerente executivo de P&D da empresa, acredita que as fibras naturais são o futuro das embalagens.

A empresa já produz copos e canudos de papel, mas entende que a fibra de eucalipto tem potencial para ir além e substituir matérias-primas não renováveis em diversas aplicações.

"Exemplo disso é a nossa Eucafluff®, a primeira celulose do tipo fluff a partir de eucalipto, utilizada na produção de produtos absorventes, como fraldas, absorventes femininos, tapetes para pets, e que tem um papel importante na substituição de alternativas de origem fóssil", explica Fonseca.

No Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras, a celulose microfibrilada ganhou protagonismo durante a pandemia, quando houve escassez de carbopol — o espessante sintético usado em álcool em gel.