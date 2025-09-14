Métodos alternativos avançam, mas por que testes em animais continuam?

Testes em animais para checar a segurança de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal -- e para ingredientes usados exclusivamente nesses itens, foram proibidos no Brasil em 2025, pela Lei nº 15.183, de 30 de julho de 2025.



Já existe um movimento global em prol da descoberta de métodos alternativos para garantir segurança e eficácia, sem causar sofrimento nos bichos. O Brasil faz parte dele e sediou a décima terceira edição do WC13-2025, Congresso Mundial sobre Métodos Alternativos e Uso de Animais nas Ciências da Vida, entre 31 de agosto a 4 de setembro, no Rio de Janeiro.



Um dos principais avanços nas pesquisas está no uso de modelos de pele e córnea humanas reconstruídas a partir de pele doada por pacientes que fizeram algum tipo de cirurgia plástica. Por aqui, são produzidas já há cinco anos pela Episkin Brasil, empresa do Grupo L'Oréal, que desde 1989 abandonou a prática de testes em animais.

A biomédica Thaís Canuto, da Episkin Brasil, explica o funcionamento da pele artificial para a repórter Daniele Dutra Imagem: Divulgação/L'Oréal