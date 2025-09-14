Para defender nosso território, a gente vira onça, diz Alessandra Korap

Com uma jornada de grandes conquistas e reconhecimento internacional, ela fala sobre como é ser um exemplo não só para o seu povo.

No começo, a luta não foi fácil. O pessoal dizia que eu era barraqueira, que eu era muito brava. Minhas tias não deixavam que minhas primas andassem comigo, achavam que eu era mau exemplo. Diziam que a Apib [Articulação dos Povos Indígenas do Brasil] nunca ia me querer no espaço com eles, porque lá as pessoas são muito calmas para falar. Mas eu não ligava para isso, ia para a briga. Quando eu ia pra aldeia, ficava tratando o peixe e conversando com as meninas numa roda, algumas diziam que queriam ser iguais a mim. Eu perguntava por que, e elas respondiam que eu deixava meu marido em casa e ia viajar, ia brigar, voltava e trazia algo, e que também queriam ser assim. Eu ainda ficava pensando se estava dando um mau exemplo para as meninas, para as mulheres.

Quando eu comecei a ganhar prêmio, chamei todo mundo para receber, porque o prêmio não era só meu, era da luta coletiva. Aí minhas tias e tios passaram a me dar parabéns, dizendo que eu era um orgulho para eles. Diziam que sempre me acharam barraqueira - nosso povo é muito verdadeiro [risos] - mas que agora sabiam que eu não era barraqueira, que a Alessandra era uma lutadora, uma defensora. Hoje tem muitas meninas que trabalham comigo, que andam comigo e me ligam, e eu falo com elas: "você nunca pegue algo dos outros, você tem que falar o que sente no seu coração". Quando me comparam com o Chico Mendes, com a Dorothy [Stang] ou qualquer outra pessoa, eu digo: "Por que eu não posso ser eu, a Alessandra?". Sempre questionei isso, e hoje eu sou eu. Se a pessoa quer se inspirar em mim, tudo bem, mas eu sempre digo que ela tem a própria luta, que cada um tem sua luta.

Alessandra já foi ameaçada de morte e teve a casa invadida. Mas ela afirma que não vai se calar: se for morta, pelo menos terá tentado, e as sementes da resistência continuarão a germinar.