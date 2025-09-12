Agência ambiental dos EUA vai cortar relatórios de emissões de poluentes

A EPA (Agência de Proteção Ambiental) dos EUA anunciou hoje uma proposta para acabar com a exigência de que usinas e indústrias reportem suas emissões de gases de efeito estufa, o que é feito desde 2010. Essa coleta de dados é uma ferramenta essencial para monitorar o dióxido de carbono, o metano e outros gases que impulsionam as mudanças climáticas.

O que aconteceu

EPA quer encerrar monitoramento de emissões industriais. A proposta encerraria a exigência de que empresas como usinas a carvão, refinarias de petróleo, siderúrgicas e outras instalações industriais em todo o país reportem suas emissões.

EPA chama relatório de gases de "burocracia inútil". O administrador da EPA, Lee Zeldin, afirmou que a medida cumpre a promessa de Trump de promover a "dominância energética", chamando o programa de relatórios de "burocracia inútil". Segundo ele, o corte pode gerar economia de US$ 2,4 bilhões para empresas —número não verificado de forma independente.