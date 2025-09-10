A dois meses para a COP30, veja como estão as obras em Belém

A dois meses da COP30, que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém, a maioria das obras de infraestrutura está em fase de finalização, de acordo com a Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30).

"Belém está cada vez mais pronta para receber visitantes e delegações de todo o mundo", afirma o secretário extraordinário da COP30, Valter Correia. Segundo o governo do Pará, mais de 30 obras estaduais estão em andamento, que geraram cerca de 5.000 empregos diretos e indiretos.

Entre os projetos de maior destaque está o Parque da Cidade, cujas obras foram realizadas pela Vale com um orçamento de R$ 980 milhões. Com 500 mil m², o espaço abriga equipamentos esportivos e de lazer e foi entregue temporariamente à ONU e ao governo federal para a instalação da blue zone, área voltada às negociações diplomáticas, e da green zone, destinada à sociedade civil. A montagem, sob responsabilidade das empresas DMDL e Consórcio Pronto RG, já atingiu 75% e corre dentro do cronograma, de acordo com a Secop.