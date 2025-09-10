ECOAUOL
A dois meses para a COP30, veja como estão as obras em Belém

Augusto Pinheiro
Colaboração para o UOL, em Belém
Parque da Cidade recebe últimas instalações para sediar a COP30 em Belém
Parque da Cidade recebe últimas instalações para sediar a COP30 em Belém Imagem: Anderson Coelho - 25.ago.2025/AFP

A dois meses da COP30, que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém, a maioria das obras de infraestrutura está em fase de finalização, de acordo com a Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30).

"Belém está cada vez mais pronta para receber visitantes e delegações de todo o mundo", afirma o secretário extraordinário da COP30, Valter Correia. Segundo o governo do Pará, mais de 30 obras estaduais estão em andamento, que geraram cerca de 5.000 empregos diretos e indiretos.

Entre os projetos de maior destaque está o Parque da Cidade, cujas obras foram realizadas pela Vale com um orçamento de R$ 980 milhões. Com 500 mil m², o espaço abriga equipamentos esportivos e de lazer e foi entregue temporariamente à ONU e ao governo federal para a instalação da blue zone, área voltada às negociações diplomáticas, e da green zone, destinada à sociedade civil. A montagem, sob responsabilidade das empresas DMDL e Consórcio Pronto RG, já atingiu 75% e corre dentro do cronograma, de acordo com a Secop.

Instalação de painéis solares no Parque da Cidade, onde será realizada a COP30, em Belém
Instalação de painéis solares no Parque da Cidade, onde será realizada a COP30, em Belém Imagem: Anderson Coelho - 25.ago.2025/AFP

Vizinho ao parque, o Hangar Centro de Convenções fará parte da "blue zone" e passa por readequação orçada em R$ 49 milhões, com financiamento do BNDES, que está 81% concluída. O local funcionará, durante a COP 30, como centro de eventos, transmissões e recepção de delegações.

Obra da Vila Líderes, que hospedará delegações dos países participantes da COP30 em Belém
Obra da Vila Líderes, que hospedará delegações dos países participantes da COP30 em Belém Imagem: Anderson Coelho - 26.ago.2025/AFP

Nas proximidades está sendo construída a Vila Líderes, que hospedará delegações participantes em cinco blocos com 405 suítes. A obra já está 85% concluída. O investimento é de R$ 194 milhões, com financiamento da Itaipu Binacional.

"Depois da COP, esse espaço será utilizado como centro administrativo pelo governo do Pará, abrigando secretarias que hoje estão em prédios alugados", afirmou à Agência Pará a vice-governadora Hana Ghassan, que também é presidente do Comitê Estadual da COP30.

Outro destaque é o complexo Porto Futuro 2, um dos principais espaços de eventos paralelos à COP30, com 50 mil m² e 98% das obras finalizadas. O local contará com o Museu das Amazônias, centro gastronômico e parque de bioeconomia, além da primeira unidade da Caixa Cultural na região Norte. O investimento é de R$ 568 milhões com financiamento da Vale (Programa Estadual Estrutura Pará) e do BNDES.

Já o Complexo dos Mercedários, do século 17, está sendo restaurado para abrigar a Casa BNDES durante a conferência. O conjunto ganhará galeria de arte, livraria, um projeto de ensino de música, auditório com 175 lugares e o Museu de Ciências do Patrimônio Cultural. O investimento é de R$ 46 milhões, do BNDES e do Instituto Cultural Vale.

Saguão principal do aeroporto de Belém foi remodelado e teve sua área ampliada em cerca de 20%
Saguão principal do aeroporto de Belém foi remodelado e teve sua área ampliada em cerca de 20% Imagem: Lucio Tavora/Xinhua

O Aeroporto Internacional de Belém recebeu R$ 450 milhões em melhorias da concessionária NOA (Norte da Amazônia Airports), incluindo expansão das áreas de embarque, novos mezaninos comerciais e um pátio para cinco aeronaves adicionais da categoria C, que abrange modelos comumente utilizados em operações comerciais domésticas, como o Boeing 737-800 e o Airbus A320.

O saguão principal foi remodelado e teve sua área ampliada em cerca de 20%. Foram instalados novos conjuntos de sanitários, mais modernos, confortáveis e acessíveis, e um novo sistema de climatização.

No setor portuário, a requalificação do Terminal Portuário de Outeiro, executada pela Companhia Docas do Pará (CDP) em parceria com a Itaipu Binacionalo, está 82% concluída. O porto será a base para navios-hotel que receberão delegações e teve investimento de R$ 233 milhões.

Vista aérea de construção de ponte conectando os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém
Vista aérea de construção de ponte conectando os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém Imagem: Anderson Coelho - 25.ago.2025/AFP
"É uma obra estratégica, que vai funcionar como porta de entrada para visitantes durante a COP30, mas que também deixará um legado duradouro para o turismo e a logística regional", explica Jardel Silva, presidente da CDP.

Já o Terminal Hidroviário Internacional, que está sendo construído em armazéns do antigo porto de Belém, atingiu 76% de execução. Segundo informações da CPH (Companhia de Portos e Hidrovias do Estado Pará), o local funcionará como "lobby de alto padrão para os navios-hotel que receberão participantes do evento".

Mercados do Ver-o-Peso e de São Brás

Mercado Ver-o-Peso, em Belém
Mercado Ver-o-Peso, em Belém Imagem: Anderson Coelho - 26.ago.2025/AFP

Principal cartão-postal de Belém, o Mercado do Ver-o-Peso passa por uma revitalização completa, em todos os setores do complexo. Segundo o site "Transparência na COP 30", da prefeitura da cidade, 90% da obra, orçada em R$ 63 milhões, com recursos da Itaipu Binacional e da Prefeitura de Belém, já está concluída.

O Mercado de São Brás, de 1911, também passa por reforma e está 98% concluído, segundo a prefeitura. A parte interna do mercado, com um mix de restaurantes, lanchonetes e lojas, deve ser entregue até o final deste mês. O investimento total é de R$ 156 milhões, entre recursos da Itaipu Binacional e da prefeitura.

Mobilidade urbana

Vista áera de obra do BRT na rodovia BR-316, entre Ananindeua e Belém
Vista áera de obra do BRT na rodovia BR-316, entre Ananindeua e Belém Imagem: Anderson Coelho - 26.ago.2025/AFP

A obra do BRT Metropolitano, que integra Belém aos municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará, já alcançou 90% de conclusão, segundo o governo do estado. O projeto é financiado pela Agência de Cooperação do Japão (Jica) e contará com 265 ônibus novos, sendo 40 elétricos, equipados com ar-condicionado e wifi.

A obra de prolongamento e duplicação da rua da Marinha, criticada por ambientalistas por destruir fauna e flora da região, atingiu 52% de execução. O projeto, executado pela Seop (Secretaria de Estado de Obras Públicas), inclui duas pistas de mão dupla com três faixas cada, ciclofaixa e passeio acessível. O investimento é de R$ 253 milhões, financiados pelo BNDES.

Obra da avenida Liberdade, em Belém
Obra da avenida Liberdade, em Belém Imagem: Lucio Tavora/Xinhua

Outra obra polêmica é a avenida Liberdade, que passa por áreas de floresta e comunidades tradicionais. Ela já está cerca de 70% concluída, segundo o governo do estado. O objetivo principal é que a via sirva como alternativa à BR-316, principal entrada e saída da cidade, que sofre com tráfego intenso e engarrafamentos.

"Com 14 km de extensão, viadutos, pontes e ciclofaixas, a nova avenida vai economizar tempo da população, permitindo que o trajeto entre a Alça Viária [que integra a Região Metropolitana de Belém ao interior do estado] e a Perimetral da UFPA (Universidade Federal do Pará) seja feito em apenas 10 minutos. É uma grande solução de mobilidade e qualidade de vida para toda a região", afirmou o governador Helder Barbalho (MDB), em visita recente à obra.

Parques lineares e macrodrenagem

Construção do Parque Linear da Tamandaré, em Belém, é uma das obras da COP
Construção do Parque Linear da Tamandaré, em Belém, é uma das obras da COP Imagem: Patrícia Junqueira/UOL

Projetos de drenagem e urbanização, como a Nova Doca, a Nova Tamandaré e a macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, estão acima de 80% de conclusão.

As obras dos parques contemplam serviços de drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização, ciclovia, equipamentos esportivos e de lazer e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle da maré, a fim de evitar inundações. No final da Tamandaré está sendo construído um terminal hidroviário para atender as ilhas de Belém.

Segundo o governo do estado, a Nova Doca, com investimento de R$ 310 milhões, financiados pela Itaipu Binacional, está 98% concluída. Já a Nova Tamandaré, com investimento de R$ 154 milhões, financiados pelo BNDES, atingiu 95%.

A macrodrenagem da Bacia do Tucunduba já está 83% concluída. A obra contempla 11 canais: sete já foram entregues, integralmente ou em trechos, e cinco ainda estão em andamento, com conclusão prevista para novembro. O investimento é de R$ 783 milhões, do BNDES e do governo do estado.

