Crise climática tornou fogo em Portugal e Espanha 40 vezes mais provável

Como o estudo foi feito. A análise, ainda não revisada por pares, é baseada em observações (sem uso de modelos climáticos), avaliou o Daily Severity Rating (DSR) —índice que combina temperatura, umidade, vento e precipitação— e os 10 dias mais quentes do verão. O resultado é que o "clima de fogo" que permite espalhamento explosivo dos incêndios é hoje muito mais comum que no período pré-industrial.

Por que importa

Vítimas e consequências. Pelo menos oito pessoas morreram nos incêndios, e dezenas de milhares foram forçadas a deixar as suas casas. A fumaça levou a uma qualidade do ar perigosa na Espanha e em Portugal, viajando até França e Reino Unido

Risco crescente e acelerado de incêndios de grandes proporções e difíceis de controlar na Espanha e em Portugal. Segundo os pesquisadores, condições meteorológicas favoráveis ao fogo continuarão a se intensificar em toda a Europa até que o aumento das temperaturas globais seja interrompido por uma transição completa dos combustíveis fósseis para as energias renováveis.

Incêndios começaram no final de julho. Com temperaturas acima de 40°C e ventos fortes, alastraram-se rapidamente. Na Espanha, mais de 380.000 hectares queimaram —quase cinco vezes a média anual. Em Portugal, mais de 260.000 hectares foram perdidos, cerca de 3% da sua massa terrestre e perto de três vezes a sua média anual. A área queimada nos dois países representa cerca de dois terços do total queimado da Europa, que ultrapassou um milhão de hectares em agosto pela primeira vez desde que os registros começaram em 2006.

Contexto

O êxodo rural deixou florestas e campos abandonados, aumentando o "combustível" disponível. A WWA aponta manejo de vegetação (queimadas programadas, remoção mecânica ou pastoreio) como medidas-chave para reduzir risco.