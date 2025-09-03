Empresas buscam reduzir emissões de GEE sem perder competitividade

Entre elas está a Vivo, com um programa de reciclagem que destina 100% do lixo eletrônico arrecadado em suas lojas para a produção de novos equipamentos:

"Por meio do Vivo Recicle, já recolhemos cerca de 5,3 milhões de itens. Em 2024, coletamos 37 toneladas de eletrônicos, um crescimento exponencial de 208% frente ao ano anterior", destacou a diretora de Sustentabilidade da empresa, Joanes Ribas.

Em 2025, o programa mobilizou escolas e instituições sociais e já arrecadou 29 toneladas de eletrônicos - o equivalente a 30 carros populares.

Signatário do Acordo de Paris firmado em 2015, o Brasil assumiu o compromisso de, junto com outros países, manter o aquecimento global a menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais, com esforços para limitá-lo a 1,5°C.

Em novembro de 2024, o país apresentou à ONU uma meta de redução de emissões entre 59% e 67% em 2035, na comparação com 2005. Ainda no ano passado, o Governo Federal lançou o projeto NIB (Nova Indústria Brasil), com investimentos feitos pelo BNDES para industrialização e descarbonização da indústria.

Até maio deste ano, de um total de R$ 205 bilhões do NIB, R$ 17 bilhões foram destinados para a descarbonização.