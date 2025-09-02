La Niña pode retornar, mas temperaturas devem ficar acima da média

O fenômeno La Niña pode retornar a partir de setembro, mas as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do mundo, de acordo com a OMM (Organização Meteorológica Mundial).

O que está acontecendo

Retorno possível. A OMM divulgou hoje que há chance de o fenômeno climático La Niña retornar a partir de setembro de 2025.

Cenário atual. Desde março de 2025 prevalecem condições neutras no Pacífico, sem El Niño ou La Niña.