Ondas de calor ligadas ao desmatamento matam 28 mil ao ano, mostra estudo

Entre 2001 e 2020, o desmatamento expôs 345 milhões de pessoas ao aquecimento local. Estima-se que esse aquecimento tenha causado 28.300 mortes anuais relacionadas ao calor. Em áreas de floresta perdida, o desmatamento respondeu por até um terço de todas as mortes ligadas ao calor. O aquecimento local induzido pelo desmatamento nessas áreas é substancial, atingindo uma média de 0,7°C na superfície terrestre, o que representa 64% do aquecimento total observado nas regiões desmatadas dos trópicos.

Taxas de mortalidade associadas ao calor variam significativamente por região. O Sudeste Asiático concentra a maior parte das mortes, com 8 a 11 mortes por 100 mil pessoas em áreas desmatadas, totalizando 15.680 mortes anuais, sobretudo na Indonésia. Na África Tropical, estimam-se 9.890 mortes anuais, enquanto as Américas Central e do Sul tropicais apresentam números menores, 2.520 ao ano, devido à densidade populacional mais baixa em áreas de desmatamento.

Aquecimento acelerado. O desmatamento elevou em média a temperatura de superfície em 0,45°C nas áreas afetadas, chegando a +0,73°C na Amazônia e na América Central. Essa elevação local é comparável ou até maior do que um século de aquecimento global projetado em cenários de altas emissões.

Riscos à saúde. O calor excessivo compromete produtividade no trabalho, desempenho cognitivo, saúde cardiovascular e mental. Populações vulneráveis, em especial comunidades indígenas e rurais, sofrem mais pela falta de infraestrutura para adaptação.

Além do calor, o desmatamento tropical está associado a outros riscos significativos para a saúde. A poluição do ar por fumaça de incêndios relacionados ao desmatamento pode levar a milhares de mortes prematuras anualmente, especialmente no Sudeste Asiático, América do Sul e África. Em certos contextos, o desmatamento tem sido ligado a um risco maior de malária, particularmente para crianças em famílias pobres.

Contribuição para o aquecimento global. O desmatamento libera CO2, contribuindo para o aquecimento global. Embora o aquecimento local biofísico do desmatamento (0,45°C) seja substancialmente maior do que sua contribuição para o aquecimento global (0,03°C), a conservação das florestas tropicais tem um forte potencial para reduzir o aquecimento em escalas local e global, dizem os especialistas.