Carbono é chave para transformar economia amazônica, diz enviado da COP

Leia trechos da entrevista a seguir:

Você tem participado de diversos encontros e reuniões para ouvir e organizar as contribuições do setor privado para a conferência e para a agenda climática do Brasil. Quais demandas e propostas têm se destacado nessas conversas?

Minha participação tem se dividido em três frentes, sendo a primeira delas escutar as demandas e preocupações do setor privado da região amazônica. Há uma preocupação grande de que a COP30 traga apenas maiores restrições ambientais à atividade econômica da região. Existe também um senso de injustiça, de que aqueles que mais destruíram seus próprios ambientes naturais, como paulistas e noruegueses, por exemplo, querem ditar termos aos amazônidas, que se sentem credores [na questão ambiental], por terem mais de 80% de suas florestas preservadas, algo que ninguém fez.

Em segundo lugar, busco trazer possibilidades aos empresários locais, indicando o que está em jogo e que oportunidades podem surgir [com a COP]. Por exemplo, a transformação da economia regional, que hoje é muito baseada em pecuária de baixa produtividade, em uma agricultura regenerativa e de sistemas agroflorestais, o que pode representar maior riqueza, mais empregos e também efeitos positivos ambientais, como o acúmulo de carbono.

Numa terceira frente, tenho buscado comunicar para as lideranças internacionais e nacionais ligadas à COP30 a importância de apoiar a transformação econômica da região. Existem alguns passos necessários para este avanço. O principal é a precificação justa do carbono, que deve ser pago a empreendedores que escolham atividades que armazenem carbono na Amazônia. Outros passos incluem financiamentos e investimentos em ciência e tecnologia para essa transformação. Também busco sempre deixar claro às lideranças esse sentimento de injustiça climática dos amazônidas, dado que somos talvez o povo mais responsável na gestão do seu próprio meio ambiente, e ainda não fomos reconhecidos por isso.

Em sua segunda carta como enviado especial, você afirma que as escolhas eleitorais dos amazônidas têm indicado uma preferência por práticas econômicas insustentáveis que causam dano à floresta, e que é preciso escutá-los. Na sua visão, o que essa maioria da população está querendo dizer ao votar aparentemente contra a conservação da floresta?