Mudança climática intensifica condições de megaincêndios na Europa em 22%

Um estudo do grupo World Weather Attribution concluiu que as condições meteorológicas que impulsionaram os incêndios mortais na Turquia, Grécia e Chipre este ano ficaram 22% mais intensas devido às mudanças climáticas causadas pelo homem.

O que aconteceu

O ano já é o pior da história da Europa em termos de queimadas, com mais de 1 milhão de hectares destruídos. Pesquisadores alertam que incêndios mais intensos e incontroláveis se tornarão cada vez mais frequentes se a queima de combustíveis fósseis continuar. Incêndios simultâneos em toda a Europa estão pressionando os recursos de combate ao fogo, e eventos mais intensos já estão superando os esforços de adaptação.

O inverno na região registrou 14% menos chuva, deixando o solo mais seco no verão. As mudanças climáticas prepararam o terreno para os incêndios ao influenciar o clima nos meses, semanas e dias que os antecederam.