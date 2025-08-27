Caroço do açaí vira de utensílios domésticos a biocombustíveis

O gerente de desenvolvimento da SP Ecologia, Marcelo Dias, explica que "as fibras são misturadas com plástico". "Além de retirar o resíduo do meio ambiente, a gente diminui em 40% o uso do plástico. É um material muito sustentável", avalia. "A gente vai lançar a escova de dente de açaí, tanto a de viagem quanto a do dia a dia."

Produtos feitos com a fibra do caroço do açaí Imagem: Divulgação

A SP Ecologia trabalha há 17 anos com foco na economia circular, fabricando brindes ecológicos para o mercado corporativo. "Há 8 anos, iniciamos a mistura do plástico com fibras naturais, inicialmente de coco e de madeira. Hoje usamos também arroz, bambu e, recentemente, fizemos testes com café e com cacau."

A fabricação de produtos à base da fibra do caroço do açaí é recente. A parceria com a Fecaf que começou no final do ano passado. "Mas eu tenho certeza de que é um negócio que vai crescer bastante e bem rápido, principalmente por causa da COP30, em Belém. A Fecaf vai apresentar nossos produtos durante o evento", completa Dias.

Além dos produtos finais, a SP Ecologia também comercializa o que o gerente chama de "granulado", que é a mistura das fibras com o plástico. "As empresas podem injetar essa matéria-prima nos moldes delas para fazer os próprios produtos."