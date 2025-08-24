Pará diz que obras da COP30 avançam, mas não confirma data para entrega

Oficialmente, a COP30 ocorrerá entre 10 e 21 de novembro. A cúpula de chefes de Estado foi antecipada para os dias 6 e 7 de novembro. As obras são compostas por melhorias na infraestrutura da cidade, além da criação do centro de convenções em uma área de um aeroporto que foi desativado. Para o evento, o local receberá estruturas modulares.

Não tem um evento que fica pronto um mês ou dois meses antes. Como há estruturas temporárias, o evento é programado para ficar pronto em cima da hora mesmo. Não tem como ser diferente. Então, temos uma programação muito detalhada dessas construções e já temos uma macroestrutura sendo levantada.

Olmo Xavier, diretor de infraestrutura da Secop (Secretaria Extraordinária para a COP 30 da Casa Civil da Presidência da República)

Expectativa é de que área de negociação da COP30 esteja pronta até 1º de novembro. Segundo Xavier, a Zona Azul [centro de negociações das delegações] deverá ser finalizada às vésperas da conferência. Previsão é de instalar mobiliário e equipamentos entre os meses de setembro e outubro.

Nos últimos cinco anos a COP vem crescendo de tamanho, o que tem sido um desafio para cada país-sede que o abriga. Para nós, não é diferente. Tivemos a decisão de deslocar do eixo Rio-São Paulo, o que aumenta ainda mais o nosso desafio. Estamos vendo uma estrutura de 500 mil m², mas vamos ter cerca de 160 mil m² de estrutura temporária, que vai abrigar o programa da COP30 e depois serão desmontadas.

Olmo Xavier

Obras em andamento ao lado de pavilhão que será a Zona Verde na COP30 Imagem: Heloísa Barrense/UOL

Parque da Cidade foi entregue em julho e já foi "testado" pela população. O espaço com ambientes voltados para esporte, lazer e convivência, ficou aberto ao público até a última segunda-feira. Silveira afirmou que 500 mil pessoas passaram pelo local desde a inauguração. "A palavra que a gente traz é legado. São estruturas que estão sendo entregues, mas não vão ficar como elefante branco posteriormente porque tem a necessidade da população para ter esses equipamentos disponíveis para a utilização após o evento", afirma o secretário.