Crise na COP30: Panamá denuncia 'condições impossíveis' de hospedagem

Diplomata acusou a presidência eleita da COP30 de ignorar alertas sucessivos. Ele relatou que, em três reuniões recentes do Bureau da ONU, países de todas as regiões expressaram preocupações logísticas, mas as respostas recebidas "parecem entrar por um ouvido e sair pelo outro".

Condições oferecidas às delegações foram classificadas como "insanas e insultuosas". O representante citou pacotes rígidos, não reembolsáveis, com faturas que precisam ser quitadas em até três dias — algo incompatível com os processos de aprovação orçamentária de vários países.

Gomez levou a crítica para fora das reuniões internas. Na publicação afirmou ainda que fingir normalidade diante das dificuldades é "inaceitável" e que, se dizer a verdade é visto como "pouco diplomático", talvez a diplomacia precise de "menos polidez e mais honestidade".

Para o diplomata, não se trata apenas de logística, mas de respeito ao processo internacional. Ele afirmou que a falta de condições básicas compromete a seriedade da conferência e a igualdade entre delegações.

Apelo por mudanças

Panamá pediu ao Secretariado da ONU sobre Mudanças Climáticas que avalie alternativas formais. O diplomata defendeu que o Bureau deve considerar um pedido oficial de mudança da sede caso os problemas não sejam resolvidos a tempo.