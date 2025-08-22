Lula defende COP em Belém: não é 'chique' como Paris, é a 'real situação'

A cúpula passa por um momento delicado. A apenas 80 dias da realização, somente 47 dos 196 países participantes confirmaram presença e garantiram hospedagem para o evento. O dado foi divulgado hoje pela Casa Civil e pela Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30), em meio à pressão internacional pelo alto custo da estadia na capital paraense.

39 países confirmados não foram divulgados. De acordo com o balanço apresentado após reunião com delegações estrangeiras e representantes da ONU, 39 países já reservaram acomodações pela plataforma oficial disponibilizada pelo governo federal, a maioria deles de economias em desenvolvimento. A lista de países, no entanto, não foi informada.

Lula pediu cooperação dos "países ricos". "Nós temos propostas interessantes, nós estamos propondo um fundo para manter as florestas em pé, que eu quero ver qual é o país que quer contribuir para a gente manter a floresta em pé e os trabalhadores que moram lá, os indígenas vivos", disse.

Ele disse que está convidando todas as lideranças globais, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump. "Ele está sendo convidado para ir na COP. E cada presidente vai receber uma carta, uma carta com a minha assinatura. Não é uma carta eletrônica, não, é com a minha assinatura, que depois eles [vão] demonstrar se vão tratar com seriedade essa COP ou não." O norte-americano já indicou que não deve vir.

Em sua fala, o presidente defendeu ainda a articulação dos estados regionais em prol da floresta. A OTCA é composta por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

Belém sob pressão

Países pedem retirada da COP30 de Belém. No mês passado, veio a público uma carta de países pedindo providências ao governo brasileiro diante dos preços elevados cobrados pelos hotéis locais. A ONU chegou a sugerir que o Brasil subsidiasse parte das hospedagens para nações em desenvolvimento, mas a proposta foi rejeitada.