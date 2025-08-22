Calor extremo já ameaça saúde e empregos no mundo, mostra relatório da ONU

A OMS (Organização Mundial da Saúde) e a OMM (Organização Meteorológica Mundial) divulgaram hoje pela primeira vez um relatório conjunto sobre os riscos do calor extremo para trabalhadores. O documento "Climate Change and Workplace Heat Stress" (Mudança climática e stress térmico no trabalho, em tradução livre) reúne cinco décadas de pesquisas e alerta para os impactos do aumento das temperaturas na saúde e na produtividade.

O que aconteceu

O calor extremo já afeta bilhões de trabalhadores em todo o mundo, sobretudo em setores como agricultura, construção civil e pesca. O relatório aponta para o problema da queda de produtividade: a cada grau acima de 20°C, estima-se uma redução de 2% a 3% no desempenho laboral.

Aproximadamente metade da população mundial já enfrenta consequências adversas das altas temperaturas. Os riscos à saúde incluem desidratação, insolação, problemas renais e distúrbios neurológicos, que podem comprometer a vida profissional e a segurança econômica. Populações vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas de baixa renda, estão ainda mais expostas.