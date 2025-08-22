Apenas 47 países confirmam presença na COP30 em Belém

A apenas 80 dias da COP30, em Belém, somente 47 das 196 partes esperadas confirmaram presença e garantiram hospedagem para o evento. O dado foi divulgado hoje pela Casa Civil e pela Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30), em meio à pressão internacional pelo alto custo da estadia na capital paraense. Na última edição, em Baku, 193 países enviaram delegações.

O que aconteceu

A expectativa do governo é que todas as delegações venham. "O número de delegações confirmadas são todas. As mais de 190 que manifestam interesse em vir para a COP estão dizendo, na verdade, que esse pacote inicial que nós propusemos, com valores pré-fixados, é menor do que eles gostariam", justificou a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, sobre o número de países que já fizeram a reserva.

É comum que todos os signatários da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima) mandem pelo menos negociadores, mesmo que o chefe de Estado não vá. "Todo mundo quer vir. Esse é o esforço de todos: do governo brasileiro, na sua organização, e do bureau como um todo", completou Belchior. Ao todo, são 198 signatários.