Apenas 47 países confirmam presença na COP30 em Belém

A apenas 80 dias da COP30, em Belém, somente 47 das 196 partes esperadas confirmaram presença e garantiram hospedagem para o evento. O dado foi divulgado hoje pela Casa Civil e pela Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30), em meio à pressão internacional pelo alto custo da estadia na capital paraense. Na última edição, em Baku, 193 países enviaram delegações.
O que aconteceu
A expectativa do governo é que todas as delegações venham. "O número de delegações confirmadas são todas. As mais de 190 que manifestam interesse em vir para a COP estão dizendo, na verdade, que esse pacote inicial que nós propusemos, com valores pré-fixados, é menor do que eles gostariam", justificou a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, sobre o número de países que já fizeram a reserva.
É comum que todos os signatários da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima) mandem pelo menos negociadores, mesmo que o chefe de Estado não vá. "Todo mundo quer vir. Esse é o esforço de todos: do governo brasileiro, na sua organização, e do bureau como um todo", completou Belchior. Ao todo, são 198 signatários.
Segundo a Secop, há 2.500 quartos que estão reservados para atender essas delegações. O UOL apurou que as opções variam de acordo com o país: países com menor poderio econômico têm à disposição 15 quartos a preços mais acessíveis, enquanto os mais ricos têm reservado 10 quartos a preços mais elevados.
39 países que já pagaram não foram divulgados. De acordo com o balanço apresentado após reunião com delegações estrangeiras e representantes da ONU, 39 países já reservaram acomodações pela plataforma oficial disponibilizada pelo governo federal, a maioria deles de economias em desenvolvimento. A lista de países, no entanto, não foi informada.
Outros oito optaram por negociar diretamente com hotéis. Egito, Espanha, Portugal, República Democrática do Congo, Singapura, Arábia Saudita, Japão e Noruega já têm hospedagem e presença confirmada.
Belém sob pressão
O valor das diárias em Belém subiu mais de nove vezes após o anúncio do evento. Algumas acomodações chegam a ultrapassar US$ 2 mil por noite, o que dificulta a participação de países em desenvolvimento e pequenas nações insulares, que buscam apoio financeiro da ONU para garantir presença.
O governo montou uma força-tarefa para negociar alternativas com o setor privado. O grupo reúne Casa Civil, Itamaraty, Ministério do Turismo, governo do Pará e presidência da COP, buscando flexibilizar exigências de hospedagem e negociar preços com hotéis e imobiliárias.
A Senacon abriu processos para investigar possíveis abusos nos preços. A secretária destacou que há limites legais para intervenção direta, mas órgãos de defesa do consumidor apuram suspeitas de crime contra a economia popular.
Segundo a Secop, Belém conta com 53.003 leitos disponíveis atualmente. São divididos em:
- Hotéis na capital e região metropolitana: 14.547 leitos
- Navios: 6.000 leitos
- Residências de temporada via imobiliárias: 10.004 leitos
- Airbnb: 22.452 leitos
Países pedem retirada da COP30 de Belém. No mês passado, veio a público uma carta de países pedindo providências ao governo brasileiro diante dos preços elevados cobrados pelos hotéis locais. A ONU chegou a sugerir que o Brasil subsidiasse parte das hospedagens para nações em desenvolvimento, mas a proposta foi rejeitada.
Presidente da Áustria cancelou participação. O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, anunciou que cancelou sua ida à COP30 devido aos altos custos logísticos para participar do evento. Segundo comunicado de seu gabinete, o orçamento federal "exige cortes e disciplina orçamentária de todos os órgãos públicos" e seria incompatível com os valores necessários para enviar uma delegação de negociadores ao encontro.
O número de líderes mundiais presentes varia de acordo com a COP. No ano passado, em Baku (Azerbaijão), foram 83 líderes, inferior a Dubai (Emirados Árabes Unidos), em 2023, quando participaram 149 líderes, e a Sharm El-Sheikh (Egito), em 2022, quando 113 chefes de Estado.
Presidente da COP reconhece problema. O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP, admitiu o problema e diz que o governo busca soluções para convencer o setor hoteleiro a oferecer valores mais baixos durante a conferência, em novembro. "Se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram os hotéis passaram a pedir o dobro ou triplo do valor, no caso de Belém estão pedindo mais de 10 vezes", disse, no fim de julho.
A ONU pediu que o governo brasileiro subsidiasse as hospedagens para delegações. A proposta sugeria diárias de US$ 100 para países menos desenvolvidos, mas Miriam Belchior rejeitou a ideia, alegando que o Brasil já arca com custos significativos do evento e que o subsídio é responsabilidade da ONU.
O governo brasileiro já está assumindo custos significativos para a realização da COP, mas não está em condições de subsidiar delegações de outros países, inclusive mais ricas que o Brasil.
Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil
