COP30 não deve ser agenda de esquerda ou direita, diz governador do Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou hoje, em evento em São Paulo, que a COP30, a conferência climática da ONU que ocorre em novembro na capital paraense, Belém, não pode pode ser vista como uma "agenda ideológica".

O que aconteceu

Governador afirmou que o evento é uma oportunidade para o Brasil "liderar a agenda ambiental". Segundo ele, a COP30 não deve ser vista com uma agenda de pertencimento a tendências políticas de esquerda ou de direita. "A agenda ambiental é transversal", afirmou ele ao lado dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) na conferência anual Santander, em São Paulo.

Barbalho disse também que o mundo tem "imputado" ao Brasil a responsabilidade pelas mudanças climáticas. "Como se coubesse apenas ao Brasil liderar e agir para que as mudanças climáticas possam ser reduzidas, para que a temperatura ultrapasse 1,5º C", afirmou. Ele disse que o Brasil é país que mais preserva a floresta tropical entre as grandes nações do planeta.