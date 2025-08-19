ECOAUOL
Crise climática

Espanha registra recorde histórico de emissões de CO2 por incêndios

De Ecoa
em São Paulo
Bombeiros no combate ao incêndio na vila espanhola de Larouco, na Galícia
Bombeiros no combate ao incêndio na vila espanhola de Larouco, na Galícia Imagem: Mikel Konate - 17.ago.2025/Reuters

Os incêndios que atingem a península Ibérica neste mês provocaram um salto inédito nas emissões de carbono, segundo o observatório europeu Copernicus. Na Espanha, o nível acumulado já é o maior desde o início da série histórica, em 2003, com crescimento considerado "quase vertical" nos últimos dias. Apenas neste mês, estima-se que 120 mil hectares tenham sido consumidos pelas chamas.

O que aconteceu?

Espanha registra recorde histórico de emissões de incêndios. Dados do Copernicus mostram que, entre 1º de janeiro e 18 de agosto de 2025, o país atingiu o maior nível anual de emissões de carbono por queimadas desde 2003. Castela e Leão, Galícia, Astúrias e Extremadura são as regiões mais atingidas e o exército foi acionado para apoiar os bombeiros.

Impactos dos incêndios na Espanha. Ao menos três pessoas morreram na última onda de incêndios. Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas. O trem de alta velocidade que liga Madri à Galícia segue interditado e 12 estradas estão fechadas.

Portugal também está sob emergência. Desde o fim de julho, incêndios de grande intensidade exigem a atuação de mais de 3.600 bombeiros, principalmente no norte do país. O governo declarou estado de emergência em 2 de agosto e vem renovando a medida semanalmente. Um bombeiro morreu durante o combate às chamas. O Copernicus alerta que as emissões portuguesas de 2025 já se aproximam dos recordes anuais de 2003 e 2005.

Gráfico do Copernicus mostra salto quase vertical das emissões de CO2
Gráfico do Copernicus mostra salto quase vertical das emissões de CO2 Imagem: CAMS/ECMWF

Qualidade do ar supera níveis seguros. O impacto vai além da Península Ibérica. A fumaça dos incêndios alcançou França, Reino Unido e até a Escandinávia, somando-se às nuvens vindas do Canadá. O monitoramento mostra que as concentrações de partículas finas (PM2.5) superaram em muito as diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde), deteriorando a qualidade do ar a centenas de quilômetros de distância.

França está em alerta. O país enfrenta ondas de calor persistentes, elevando o risco de incêndios. O maior incêndio ocorreu no departamento de Aude, no Mediterrâneo, queimando 17 mil hectares, no que autoridades classificam como o pior desastre do tipo em 50 anos na região.

Outros países da Europa Mediterrânea também foram afetados. Grécia, Albânia e Montenegro registraram focos de menor intensidade neste verão europeu. Grécia teve incêndios severos no início do verão, e Albânia e Montenegro registraram focos que destruíram residências.

Na América do Norte, temporada ativa continua. Do outro lado do Atlântico, o Canadá vive mais uma temporada crítica. As províncias de Saskatchewan e Manitoba concentram os maiores incêndios, com emissões já superadas apenas pelo recorde de 2023. Nos Estados Unidos, grandes focos seguem ativos desde julho em Nevada, Arizona, Utah e Colorado. Apesar de uma leve redução nos últimos dias, as nuvens de fumaça canadenses continuam atravessando o oceano e atingindo a Europa.

