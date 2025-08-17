Novo licenciamento dificultará metas climáticas do Brasil, diz CEO da COP

Também precisamos enfrentar essa ideia de que o problema é do outro. Todos nós estamos causando o problema, e todos nós podemos fazer parte da solução. Essa é a ideia do mutirão. Como liderança da COP, temos viajado muito, participado de diversos eventos, e vemos que a economia do mundo já está na direção da transição. Seja no Pacífico, na Ásia, na Europa, você vê um dinamismo de investidores, setor privado, sociedade civil, povos tradicionais, todos já fazendo esses movimentos, com diferentes passos e ritmos, mas na mesma direção. A transição já começou, já está trazendo prosperidade, mas temos que dar escala a ela para que menos pessoas sofram com a mudança do clima. Por isso a nossa COP é sobre dar escala, implementar e acelerar as soluções e o engajamento das pessoas.

Um tema urgente diante dos impactos climáticos já em curso e que nem sempre recebe a atenção merecida é o da adaptação às mudanças do clima, principalmente nos países mais carentes e regiões mais afetadas. A discussão sobre esse tema em Bonn não foi fácil e demorou para se chegar a um acordo. Quais são as prioridades na agenda de adaptação e como estão evoluindo?

O tema da adaptação é absolutamente fundamental para a presidência da COP30. A gente quer colocar esse tema no nível mais alto dos debates políticos e da negociação, e faremos todo o possível para isso, porque a mudança do clima já chegou e foi mais rápido até do que os cientistas previam. Por isso, a agenda de adaptação é sobre salvar vidas, salvar negócios, ter menos custos no futuro. Espero que a nossa COP seja lembrada como aquela que fez a virada no tema de adaptação, trazendo-o para o mais alto nível político possível.

Em Bonn, o problema não foi o debate sobre o tema em si. O que travou, como sempre trava, foi o financiamento para a adaptação. Se fosse financiamento para mitigação, também teria travado, porque o que trava o debate é o financiamento. Essa perspectiva de resiliência vai ter que ser trazida para todos os instrumentos econômicos. A gente nunca mais vai construir uma ponte ou uma escola como construiu no passado, porque o entendimento de que os riscos climáticos podem derrubar a ponte ou invadir a escola tem que estar presente desde o início [do projeto].

Esse tema está amadurecendo, a sociedade está absorvendo melhor. A economia já absorveu o tema da mitigação, já tem diversos instrumentos econômicos para isso, mas ainda não para a adaptação. Então acho que esse assunto tem que subir na política e na economia, porque já bateu na porta da casa das pessoas.

A conferência preparatória de Bonn obteve avanços nos textos de negociação mas, como você mesma mencionou, tem sido um desafio evoluir nessa questão central que é o compromisso com uma meta ambiciosa de financiamento climático. O contexto global de guerras e de aumento dos orçamentos bélicos no mundo está sufocando as fontes de financiamento para a agenda climática?



Não tenho nenhuma dúvida de que há uma competição de atenção e recursos entre essas agendas. E também não há dúvidas de que qualquer coisa que atrase o processo de transição para uma economia de baixo carbono vai agravar ainda mais o problema das pessoas e dos países. Guerras são péssimas, mas são temporárias, e estamos vendo países desenvolvidos colocando até 5% do seu orçamento em guerra, ou em segurança, chamem eles como quiserem. Seria magnífico se a gente chegasse a esse tipo de compromisso também para o financiamento climático.