Agro brasileiro se reinventa com tecnologia contra a crise climática
Robôs movidos a energia solar que monitoram lavouras, bioinsumos que melhoram o solo sem agredir o meio ambiente e plataformas que antecipam eventos climáticos extremos. Essas são algumas das inovações criadas no Brasil que mostram o potencial do agronegócio não apenas como produtor de alimentos, mas também como aliado no combate à crise climática.
Referência global na produção agrícola, o país vem se consolidando como polo de inovação impulsionado pelas agtechs — startups que desenvolvem soluções para o campo com uso de softwares, biotecnologia, inteligência artificial, automação e robótica.
Segundo o Radar Agtech Brasil 2024, elaborado por Embrapa, Homo Ludens e SP Ventures, o Brasil conta hoje com 1.972 agtechs. Em 2019, eram 1.125 — um crescimento de 75% em cinco anos.
Philippe Figueiredo, analista de inovação do Sebrae, aponta quatro áreas em que essas empresas mais atuam:
- Eficiência produtiva: uso de sensores, drones, IA e big data para otimizar insumos e aumentar a produtividade;
- Sustentabilidade: tecnologias para uso racional da água, controle biológico de pragas e recuperação de áreas degradadas;
- Rastreabilidade e certificação: soluções que garantem transparência e acesso a mercados exigentes;
- Adaptação climática: inovações para mitigar impactos de secas, enchentes e outros eventos extremos.
O Brasil está se posicionando como um laboratório de soluções sustentáveis, com foco em agricultura regenerativa, sistemas ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta), agricultura de precisão, monitoramento por satélite, irrigação eficiente e silvicultura com espécies nativas. Philippe Figueiredo, analista de Inovação do Sebrae
Vale do Silício caipira
Piracicaba (SP) tornou-se um dos principais centros de inovação agrícola do país, ganhando o apelido de Vale do Silício caipira. A Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP) foi decisiva nessa transformação: criou em 1994 uma incubadora que, desde 2006, também abriga startups e pequenas empresas de tecnologia para o campo.
Hoje, a ESALQTec apoia 121 empresas, sendo oito residentes e 113 associadas. O município conta ainda com Parque Tecnológico que oferece isenção fiscal e estimula a cooperação entre empresas mais experientes e novatas.
"A competência da agropecuária brasileira é resultado do espírito empreendedor dos seus produtores e de ciência própria desenvolvida pelos institutos de pesquisa e universidades brasileiras", afirma Sergio Marcus Barbosa, gerente executivo da ESALQTec.
Robô solar que reduz herbicidas
Em Araçatuba (SP), a Solinftec desenvolve robôs autônomos para monitoramento planta a planta e aplicação precisa de insumos. O modelo Solix já reduziu em até 90% o uso de herbicidas em soja, milho e cana.
"Com menos aplicação de químicos, conseguimos preservar a fertilidade do solo e reduzir o risco de contaminação de rios e nascentes", afirma Bruno Pavão, chefe de operações de robótica da empresa.
Movido 100% a energia solar, o robô também diminui o consumo de água e energia elétrica, além de proteger organismos benéficos como polinizadores e inimigos naturais de pragas.
"Ao apostar em fonte limpa e renovável, reduzimos a pegada de carbono e eliminamos combustíveis fósseis, tornando o robô mais autônomo e adaptado às realidades do campo."
Genômica para cultivos mais resilientes
Fundada em 2022, a InEdita Bio desenvolve plataformas próprias de edição genômica para reduzir o uso de defensivos químicos e aumentar a resistência das plantas a pragas e eventos climáticos extremos. Os primeiros cultivares editados apresentam tolerância à seca e ao calor, com aprimoramento do sistema radicular e interação com microrganismos benéficos.
"Apesar do uso massivo de pesticidas, estima-se que doenças e pragas causem perdas de 20% da produção global. Com secas e altas temperaturas, o problema se agrava, e é preciso buscar soluções mais duradouras", diz Paulo Arruda, CEO da startup.
As pesquisas também miram melhorar a eficiência fotossintética, o sequestro de carbono e a associação com bactérias fixadoras de nitrogênio.
Bioinsumos para recuperar o solo
A Symbiomics, criada em 2021, aposta em consórcios microbianos — combinações de microrganismos que atuam em sinergia para nutrir plantas, controlar pragas e regenerar o solo. Inteligência artificial e machine learning ajudam a selecionar as combinações mais eficientes para diferentes condições agrícolas.
"Em solos degradados, os bioinsumos podem restabelecer funções ecológicas essenciais, criando um ambiente mais propício ao desenvolvimento de comunidades microbianas benéficas e à produtividade", explica Jader Armanhi, cofundador da empresa.
Inteligência para prever eventos extremos
Criada em 2014, a Agrosmart combina sensores, imagens de satélite e dados climáticos hiperlocais para orientar decisões de irrigação, plantio, colheita e uso de defensivos.
"Começamos com a missão de empoderar o produtor com informações em tempo real para produzir de forma mais eficiente, sustentável e resiliente", afirma Mariana Vasconcelos, fundadora da empresa.
A tecnologia reduz consumo de água, energia e insumos, além de antecipar riscos de safra, minimizando prejuízos.
Principais desafios
Quase 70% das propriedades rurais brasileiras não têm conectividade, segundo o Ministério da Agricultura e a Associação ConectarAGRO, fator que limita o uso de máquinas modernas e plataformas digitais.
Outro obstáculo é a resistência de parte dos agricultores, especialmente pequenos produtores, que enfrentam mais barreiras para adotar novas tecnologias.
"Programas como os do Sebrae buscam incluir esse público com soluções acessíveis e capacitação. A tendência é de integração crescente entre o agro tradicional e as agtechs", diz Philippe Figueiredo.
Para Sergio Marcus Barbosa, políticas públicas poderiam ampliar o potencial do setor: "A redução de tributos para produtos sustentáveis e o estímulo ao crédito para produtores que adotem essas inovações seriam medidas estratégicas."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.