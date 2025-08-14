Agro brasileiro se reinventa com tecnologia contra a crise climática

Robôs movidos a energia solar que monitoram lavouras, bioinsumos que melhoram o solo sem agredir o meio ambiente e plataformas que antecipam eventos climáticos extremos. Essas são algumas das inovações criadas no Brasil que mostram o potencial do agronegócio não apenas como produtor de alimentos, mas também como aliado no combate à crise climática.

Referência global na produção agrícola, o país vem se consolidando como polo de inovação impulsionado pelas agtechs — startups que desenvolvem soluções para o campo com uso de softwares, biotecnologia, inteligência artificial, automação e robótica.

Segundo o Radar Agtech Brasil 2024, elaborado por Embrapa, Homo Ludens e SP Ventures, o Brasil conta hoje com 1.972 agtechs. Em 2019, eram 1.125 — um crescimento de 75% em cinco anos.