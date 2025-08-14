Agro quer derrubar vetos de Lula ao licenciamento ambiental antes da COP30

A bancada do agronegócio não pretende esperar a COP30 para derrubar os vetos de Lula ao projeto que criou novas regras para o licenciamento ambiental.

O que aconteceu

A lógica é não legitimar o discurso de que haverá danos à natureza. Um parlamentar declarou ao UOL que deixar a votação dos vetos para depois do evento reforçaria o discurso de ambientalistas de que as mudanças no licenciamento afrouxam a preservação da fauna e da flora brasileira.

O agro acredita que será alvo de reclamações não importa o que acontecer. Derrubar os vetos de Lula seria uma forma de municiar a bancada ruralista de um argumento moral para enfrentar a batalha da comunicação. Esperar a realização da COP30 seria visto como rendição.