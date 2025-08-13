Brasil perde uma Bolívia em áreas naturais em 40 anos, aponta MapBiomas

O Brasil perdeu em média 2,9 milhões de hectares de áreas naturais por ano, entre 1985 e 2024, totalizando uma redução de 111,7 milhões de hectares. Essa área, que corresponde a 13% do território nacional, é maior que a Bolívia, país com cerca de 109,9 milhões de hectares. Os dados são da nova coleção do MapBiomas, que marca os 10 anos de atividades do projeto.

O que aconteceu

Mudanças de cobertura. Entre 1985 e 2024, a formação florestal foi o tipo de cobertura nativa que mais perdeu área: uma redução de 62,8 milhões de hectares (-15%), extensão ligeiramente maior que o território da Ucrânia. Em segundo lugar vem a formação savânica (Cerrado), que perdeu 37,4 milhões de hectares (-25%), uma área maior que a Alemanha.

Expansão da agropecuária. Pastagem e agricultura foram os usos da terra que mais se expandiram. A área ocupada com pastagem cresceu 68% (62,7 milhões de hectares) e a agricultura, 236% (44 milhões de hectares). O percentual de municípios que têm a agropecuária como atividade que ocupa a maior parte de seu território subiu de 47% em 1985 para 59% em 2024.