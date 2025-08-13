ECOAUOL
Brasil perde uma Bolívia em áreas naturais em 40 anos, aponta MapBiomas

De Ecoa
em São Paulo
Vista aérea de área desmatada para plantio de soja às margens da rodovia Transamazônica, próxima à Terra Indígena Sawré Bap I?n, do povo Munduruku
Vista aérea de área desmatada para plantio de soja às margens da rodovia Transamazônica, próxima à Terra Indígena Sawré Bap I?n, do povo Munduruku Imagem: Lalo de Almeida -04.mai.2025/Folhapress

O Brasil perdeu em média 2,9 milhões de hectares de áreas naturais por ano, entre 1985 e 2024, totalizando uma redução de 111,7 milhões de hectares. Essa área, que corresponde a 13% do território nacional, é maior que a Bolívia, país com cerca de 109,9 milhões de hectares. Os dados são da nova coleção do MapBiomas, que marca os 10 anos de atividades do projeto.

O que aconteceu

Mudanças de cobertura. Entre 1985 e 2024, a formação florestal foi o tipo de cobertura nativa que mais perdeu área: uma redução de 62,8 milhões de hectares (-15%), extensão ligeiramente maior que o território da Ucrânia. Em segundo lugar vem a formação savânica (Cerrado), que perdeu 37,4 milhões de hectares (-25%), uma área maior que a Alemanha.

Expansão da agropecuária. Pastagem e agricultura foram os usos da terra que mais se expandiram. A área ocupada com pastagem cresceu 68% (62,7 milhões de hectares) e a agricultura, 236% (44 milhões de hectares). O percentual de municípios que têm a agropecuária como atividade que ocupa a maior parte de seu território subiu de 47% em 1985 para 59% em 2024.

Intensificação da ocupação do território pelo homem. Tasso Azevedo, coordenador geral do MapBiomas, destaca que nos últimos 40 anos o Brasil expandiu a ocupação do território com mais intensidade que nos 500 anos desde a colonização portuguesa. De acordo com ele, o Brasil converteu 60% de toda a área ocupada até 1985. "Os 40% restantes dessa conversão ocorreram em apenas quatro décadas, de 1985 a 2024", disse.

Ápice da transformação. Julia Shimbo, coordenadora científica do MapBiomas e pesquisadora do Ipam, explica que o auge das mudanças ocorreu entre 1995 e 2004, quando o desmatamento atingiu os maiores picos.

Como foram os últimos 40 anos

1985-1994: Expansão do desmatamento. Brasil tinha 80% do território coberto por áreas naturais. Houve conversão de mais de 36,5 milhões de hectares de áreas nativas, especialmente em pastagens. No mesmo período, 30% dos municípios tiveram maior crescimento urbano no período.

1995-2004: Avanço da agropecuária. Conversão de floresta para agropecuária totalizou 44,8 milhões de hectares no país. Na Amazônia, o aumento de áreas modificadas pelo homem foi de 21,1 milhões de hectares, consolidando o chamado "arco do desmatamento" com a maior conversão de vegetação nativa para pastagem no bioma.

2005-2014: Redução do desmatamento e intensificação agrícola. Cobertura natural caiu para 72%, mas foi o período com menor aumento de áreas modificadas: 17,6 milhões de hectares. O Matobipa (acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) concentrou 80% do desmatamento para agricultura no Cerrado. Houve aumento das áreas de regeneração.

Nesta década, as novas áreas de pastagem sobre áreas naturais recém-desmatadas diminuíram, ao mesmo tempo em que a conversão de pastagens já estabelecidas para o uso agrícola ou para a regeneração de áreas naturais aumentou.
Laerte Ferreira, coordenador do mapeamento de pastagens no MapBiomas e coordenador do LAPIG na Universidade Federal de Goiás.

2015-2024: Degradação e impactos climáticos. Pampa perdeu 1,3 milhão de hectares de campos, e a agricultura superou áreas campestres. Expansão agrícola desacelerou, mas surgiu nova fronteira de desmatamento, o Amacro (acrônimo para Amazonas, Acre e Rondônia). O Pantanal registrou o menor ciclo de inundações e a Amazônia enfrentou secas severas.

A dinâmica dos biomas. Amazônia, Cerrado e Pampa estão entre os biomas mais afetados desde 1985. A floresta amazônica perdeu 52,1 milhões de hectares desde 1985. No Cerrado, foram 40,5 milhões. O Pampa teve a maior perda proporcional, com 30% de sua vegetação nativa suprimida. No Pantanal, a superfície de água encolheu de 24% do bioma, em 1985, para apenas 3% em 2024.

Expansão das usinas fotovoltaicas. O levantamento também analisou as usinas fotovoltaicas. Desde 2016, a área ocupada por elas saltou de 822 hectares para 35,3 mil em 2024, concentrando-se principalmente na Caatinga (62%) e no Cerrado (32%). Minas Gerais lidera, com 37% de toda a área mapeada.

Quem fez o levantamento

O MapBiomas é uma iniciativa colaborativa que reúne universidades, ONGs e empresas de tecnologia para monitorar mudanças no uso da terra no Brasil, monitoramento mensal da superfície de água e das cicatrizes de fogo com dados desde 1985. A nova coleção pode ser acessada gratuitamente aqui.

