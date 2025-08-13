Agro avalia derrubar até 50 vetos de Lula a lei do licenciamento ambiental

Vetos negociáveis

A bancada ruralista planeja divulgar um documento mais detalhado até sexta-feira. Zé Vitor declarou que será feito um compilado dos pontos vetados que a FPA pretende derrubar. Ele disse que não há um cálculo fechado no momento, mas estima em cerca de 50 vetos.

O relator afirmou que alguns pontos podem ser negociados. Existe possibilidade de ajustes nas regras que envolvem o saneamento básico para evitar insegurança jurídica.

O UOL apurou que a LAC (Licença por Adesão e Compromisso) pode ser discutido. Este dispositivo determina licença automática para empresários que se comprometam a respeitar critérios determinados por órgãos ambientais.

Os vetos de Lula diminuíram o porte dos empreendimentos que se enquadram nesta regra. Projeto de médio potencial poluidor foram tirados da lista de licença automática. Não há definição sobre atuação da bancada ruralista para pressionar pela volta deste ponto.

Outros setores serão consultados. Os vetos de Lula também afetam atividades como mineração e indústria e ambas serão procuradas. Na aprovação do projeto, as duas trabalharam em conjunto com o agronegócio e houve reunião de 98 entidades defendendo a proposta de novas normas para licenciamento ambiental.