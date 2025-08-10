Como rodovias podem ajudar a descarbonizar o setor de transportes

O transporte rodoviário move o Brasil: cerca de 95% dos deslocamentos de passageiros e 65% do escoamento de cargas passam pelas estradas. Apesar disso, apenas 12,4% da malha nacional é pavimentada e, segundo a última Pesquisa CNT de Rodovias, 67% desses trechos estão em estado ruim, péssimo ou regular.

A má qualidade da infraestrutura provoca acidentes, perda de tempo, maior consumo de combustível e aumento das emissões de carbono. Pavimentos degradados exigem mais energia dos veículos, elevando o gasto de combustível e, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa.

Em 2021, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) calculou que cerca de 956 milhões de litros de combustível foram desperdiçados naquele ano por causa das más condições das estrada no país. Isso resultou em 2,53 milhões de toneladas equivalentes de CO? na atmosfera. Para neutralizar essas emissões, seria necessário o plantio de cerca de 15 milhões de árvores.