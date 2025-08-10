COP30 terá 'mega-aldeia' e espera maior delegação indígena da história

Representantes de povos da Bacia Amazônica também devem participar. Para Patricia Suárez Torres, porta-voz da região, a COP30 será uma oportunidade decisiva para expor a situação enfrentada por essas comunidades. "Temos esta COP como, talvez, uma das últimas esperanças para visibilizar e colocar na agenda mundial a situação que estamos vivendo na Bacia Amazônica. Queremos insistir que sabemos como contribuir para mitigar os impactos e estamos em um momento decisivo do ponto de não retorno", afirmou.

A Comissão Internacional de Povos Indígenas, responsável pela organização da Aldeia COP, integra o Círculo dos Povos, criado pela presidência da Conferência para ampliar a escuta de demandas de povos indígenas, comunidades tradicionais e afrodescendentes. Na última reunião, também foram discutidos o uso de tecnologias digitais e a criação de um espaço indígena na Zona Verde.

Acomodações

No último mês, a crise de hospedagem em Belém para a COP30 cresceu após a pressão de países para tirar o evento ambiental da capital do Pará. A alternativa que está descartada pelo governo federal. Há queixas sobre dificuldade em encontrar acomodações a preços acessíveis, o que preocupa especialmente as nações mais pobres.

A organização brasileira do evento tem reafirmado o compromisso de garantir uma conferência "ampla, inclusiva e acessível" e têm estudado outras opções de hotelaria. Também foi criada Uma força-tarefa formada pela Secretaria de Segurança Pública do Pará e órgãos de defesa do consumidor, entre eles o Procon, para fiscalizar hotéis e averiguar denúncias de preços abusivos.

Em nota divulgada na última sexta-feira (8), a presidência da COP30 diz que o plano de acomodação está sendo implementado em fases, priorizando os países que terão participação direta nas negociações do evento.