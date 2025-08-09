'Batalha grande pela frente', diz Greenpeace sobre licenciamento ambiental

De qualquer forma, a organização considera o anúncio do governo "uma vitória da mobilização social". "Os vetos significam um esforço do governo para tentar preservar a segurança jurídica, o meio ambiente e a vida das pessoas, na medida que busca conciliar a integridade do licenciamento ambiental com a necessidade de tornar o processo menos burocrático", completa Gabriela.

O IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) classificou os vetos presidenciais como "um avanço crucial para a integridade da legislação ambiental brasileira".

"O Executivo demonstrou sensibilidade ao escutar a comunidade científica e a sociedade civil. Mas essa vitória ainda está em disputa e pode se esvaziar se a LAE (Licença Ambiental Especial) for usada como atalho para autorizar empreendimentos de alto impacto", afirma André Guimarães, diretor-executivo do IPAM.

No texto original, a LAE valeria para projetos que fossem considerados por decreto como prioritários ou estratégicos pelo governo federal. Eles seriam dispensados de etapas e teriam prioridade de análise, sendo aprovado de uma só vez. O governo afirmou que o modelo resultaria em insegurança jurídica. A medida provisória enviada por Lula ao Congresso estabelece que a LAE entre em vigor imediatamente, mas sem o modelo monofásico e com um reforço das avaliações técnicas.

Para Guimarães, o problema está em o conceito de empreendimento estratégico ser uma análise política em vez de técnica. E, com isso, pode variar conforme a gestão de governo. "A LAE abre uma porta perigosa: empreendimentos de alto impacto ambiental podem ser classificados como estratégicos por interesse momentâneo, não por critério científico ou climático", explica.

Licença por autodeclaração

Um dos pontos mais criticados por ativistas do projeto original é a ampliação da LAC (Licença Ambiental por Adesão e Compromisso). Ela seria feita por meio de uma autodeclaração do empreendedor. Ou seja, caberia à própria pessoa dizer que não explora o meio ambiente de forma ilegal. A licença seria concedida de forma automática, sem a exigência de estudos prévios ou análise técnica.