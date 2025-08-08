Vetos de Lula protegem quilombolas e indígenas e miram licença automática

O governo federal afirmou que os vetos do presidente Lula ao projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental foi baseado no interesse público, na proteção constitucional do meio ambiente e no respeito ao sistema federativo de repartição de competências.

O que aconteceu

Foram vetados 63 entre mais de 400 dispositivos da lei aprovados pelo Congresso em julho. A lista completa foi divulgada na tarde de hoje no Diário Oficial. O governo enviará ainda um PL com urgência constitucional.