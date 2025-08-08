Marina Silva chama vetos em PL do licenciamento ambiental de 'estratégicos'

[As metas] permanecem, só ganham outros mecanismos, inclusive esse mecanismo de ter equipes que possam ficar destinadas agora por mecanismo legal para determinadas obras estratégicas.

Eu até brinquei com a ministra Miriam [Belchior, interina na Casa Civil] que, se não tivesse tido o concurso para o Ibama recentemente, eu agora ia pedir um concurso, porque já que nós vamos ter que ter mais equipes voltadas para determinados empreendimentos. Ainda bem que a gente já teve o concurso.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

O que há nos vetos

O governo já havia se posicionado contra o projeto. O anúncio foi feito por um grupo de ministros, incluindo a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, em coletiva no Palácio do Planalto. Lula está em viagem ao Acre.

Foram vetados 63 de mais de 400 dispositivos da lei. Os vetos foram debatidos em reunião com ministros na última quarta-feira. A decisão será publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) ainda hoje e volta ao Congresso.

O governo fala em "garantia da proteção ambiental". Segundo a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, os vetos tiveram quatro diretrizes: