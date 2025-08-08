Lula veta partes de lei do licenciamento por garantia de proteção ambiental

O presidente Lula (PT) vetou parcialmente o projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental, aprovado pelo Congresso em julho.
O que aconteceu
O governo já havia se posicionado contra o projeto. O anúncio foi feito por um grupo de ministros, incluindo a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, em entrevista no Palácio do Planalto. Lula está em viagem ao Acre.
Foram vetados 63 de mais de 400 dispositivos da lei. Os vetos foram debatidos em reunião com ministros na última quarta-feira. A decisão será publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) ainda hoje e volta ao Congresso.
O governo fala em "garantia da proteção ambiental". Segundo a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, os vetos tiveram quatro diretrizes:
- "Garantir a integridade do processo de licenciamento ambiental."
- "Dar segurança jurídica aos empreendimentos licenciados e aos investidores responsáveis."
- "Assegurar os direitos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas."
- "Incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer a sua qualidade."
O governo editou uma MP (medida provisória) para que a LAE (Licença Ambiental Especial) passe a valer imediatamente. Ela permite que o governo federal escolha projetos estratégicos que têm prioridade de avaliação. Como o UOL mostrou, interessado no petróleo no rio Amazonas, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), usou seu peso político em prol dessa alteração. Segundo o governo, a MP mantém o texto sugerido pela emenda de Alcolumbre quase integramente.
O governo enviará ainda um PL com urgência constitucional. "[O PL] repõe questões importantes que com os vetos ficariam, trariam vácuos na legislação que não podem ficar nesse vácuo. [Quero] lembrar que o projeto de lei originalmente dá seis meses para entrar em vigor um projeto de urgência", explicou Belchior.
Segundo Marina, o governo também levou a sociedade civil em conta. "Pesquisa que foi feita deu conta de que mais de 70% da opinião pública brasileira estava preocupada com essa questão", afirmou a ministra.
A justificativa também é jurídica. Lula pediu para que a AGU (Advocacia-Geral da União) reunisse os pontos inconstitucionais do projeto aprovado para que a defesa dos vetos tenha base legal e o discurso do governo seja que estes "não foram vetos políticos, mas jurídicos". O advogado-geral Jorge Messias também participou na reunião na quarta.
Adiantado por ministros, o veto parcial não foi uma surpresa. Parlamentares já esperam que Lula cortasse pontos de divergências. A FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio) já reúne apoio para a derrubada dos prováveis vetos desde a aprovação do texto, em 17 de julho. Hoje disse que "vai estudar" o que foi vetado, mas defendeu o texto aprovado pelo Congresso, que chamou de "fruto do diálogo".
Em mais um embate com o Congresso, os representantes do governo procuraram manter tom conciliador. "O diálogo com Congresso é permanente, desde o início do andamento da proposição. Conversamos ao longo do processo, tivemos consensos com o Congresso que se refletem na sanção, e as divergências, que estão nos vetos e na alteração do texto, estão sendo conversadas com lideranças", disse o secretário-executivo da Secretaria das Relações Institucionais, Gustavo Ponce de Leon.
MPs precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias ou perdem a validade. O Congresso também vai analisar os vetos presidenciais e pode derrubá-los. Primeiro vai para aprovação na Câmara e, depois, no Senado.
As autoridades ambientais devem dar a resposta sobre a licença em um ano. Os ambientalistas reclamam que o dispositivo fragiliza a proteção porque há estudos que levam bastante tempo e precisarão ser acelerados.
Polêmica deve acabar no STF (Supremo Tribunal Federal). Como outros projetos em que Congresso e Planalto divergem, a exemplo do marco temporal, o governo deverá recorrer ao Judiciário, chamando as partes vetadas de inconstitucionais.
Entenda o que foi vetado
Foram 26 vetos "simples", ou totais. "Nós teremos outros 37 vetos que vamos aproveitar o texto e apresentar uma redação alternativa", explicou Marcos Rogério, secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil.
Governo já tinha exposto divergências. Como o UOL adiantou, o governo já indicava insatisfação com a mudança das atribuições do Ibama e do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e a nacionalização da licença autodeclaratória.
Veja outros pontos vetados:
- Transferência de competência de órgãos federais para entes estaduais e municipais. "A Constituição Federal estabeleceu que compete à União estabelecer normas e diretrizes federais. Então, a gente faz vetos em diversos dispositivos que tratam dessa delegação para estados e municípios", informou Marcos Rogério.
- LAC (Licença por Adesão e Compromisso) para empreendimentos com "médio potencial poluidor". O licenciamento autodeclaratório que isenta o empreendimento de uma avaliação e aprovação de um órgão ambiental para realizar a intervenção foi mantido, mas só para empreendimentos de até "baixo potencial poluidor". As barragens de Mariana e Brumadinho, que romperam em Minas Gerais (MG) e causaram diversas mortes, são exemplos de empreendimentos de médio potencial poluidor.
- Dispensa de autorização de órgão ambiental para áreas protegidas pela Lei da Mata Atlântica. "Isso, obviamente, seria um grande retrocesso, até porque o bioma da mata atlântica é um bioma que foi muito prejudicado", afirmou o secretário.
- Dispositivos que restringiam a consulta aos órgãos responsáveis pela proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas. "A limitação proposta no texto do PL aprovado deixaria de fora uma série de povos e territórios em fase de reconhecimento pela Funai e pela Fundação Palmares, contrariando a Constituição Federal", argumenta a Casa Civil.
- Dispensa de análise do CAR (Cadastro Ambiental Rural). "A medida protege o meio ambiente, uma vez que somente serão dispensados do licenciamento os proprietários rurais que tiveram o CAR analisado", diz a Casa Civil.
