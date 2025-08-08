Lula veta partes de lei do licenciamento por garantia de proteção ambiental

Adiantado por ministros, o veto parcial não foi uma surpresa. Parlamentares já esperam que Lula cortasse pontos de divergências. A FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio) já reúne apoio para a derrubada dos prováveis vetos desde a aprovação do texto, em 17 de julho. Hoje disse que "vai estudar" o que foi vetado, mas defendeu o texto aprovado pelo Congresso, que chamou de "fruto do diálogo".

Em mais um embate com o Congresso, os representantes do governo procuraram manter tom conciliador. "O diálogo com Congresso é permanente, desde o início do andamento da proposição. Conversamos ao longo do processo, tivemos consensos com o Congresso que se refletem na sanção, e as divergências, que estão nos vetos e na alteração do texto, estão sendo conversadas com lideranças", disse o secretário-executivo da Secretaria das Relações Institucionais, Gustavo Ponce de Leon.

MPs precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias ou perdem a validade. O Congresso também vai analisar os vetos presidenciais e pode derrubá-los. Primeiro vai para aprovação na Câmara e, depois, no Senado.

As autoridades ambientais devem dar a resposta sobre a licença em um ano. Os ambientalistas reclamam que o dispositivo fragiliza a proteção porque há estudos que levam bastante tempo e precisarão ser acelerados.

Polêmica deve acabar no STF (Supremo Tribunal Federal). Como outros projetos em que Congresso e Planalto divergem, a exemplo do marco temporal, o governo deverá recorrer ao Judiciário, chamando as partes vetadas de inconstitucionais.

Entenda o que foi vetado

Foram 26 vetos "simples", ou totais. "Nós teremos outros 37 vetos que vamos aproveitar o texto e apresentar uma redação alternativa", explicou Marcos Rogério, secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil.