Frente do agro vai analisar vetos de Lula a lei do licenciamento ambiental

A FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio) informou que as novas regras licenciamento ambiental foram "frutos de amplo diálogo" e que os 63 vetos de Lula serão "analisados detalhadamente".

O que aconteceu

A bancada ruralista tem votos para derrubar os vetos de Lula. A FPA tem maioria no Senado (50 de 81 parlamentares) e na Câmara (303 de 513 deputados). PT, PSOL e Rede costumam ficar isolados em discussões sobre meio ambiente e perder as votações.

Os vetos eram esperados, mas não nesta quantidade. No início, integrantes da bancada ruralistas estimavam que as mudanças nas atribuições do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) seriam alvo da tesoura do presidente. A previsão se alterou quando o governo deu sinais de mais cortes.