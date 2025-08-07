'Sustentabilidade deve ser acessível', diz idealizadora do Conexão ODS

Entre hoje e sábado, o Rio Grande do Norte vai reunir lideranças empresariais do país para discutir e impulsionar a agenda de sustentabilidade no Nordeste. Promovido pela Somos Um, a Pacto Global e o Sebrae RN, o Conexão ODS tem como propósito central acelerar a transição para um mundo mais sustentável e contribuir para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU sejam atingidos.

Na busca por manter o tema em evidência e amplificar a discussão para o maior número de gente possível, todo o evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube e um podcast voltado para novas economias.