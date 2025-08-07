ECOAUOL
Assine UOL
Meio ambiente

'Sustentabilidade deve ser acessível', diz idealizadora do Conexão ODS

Colaboração para Ecoa, em São Paulo
Ticiana Rolim, presidente da Somos Um
Ticiana Rolim, presidente da Somos Um Imagem: Divulgação

Entre hoje e sábado, o Rio Grande do Norte vai reunir lideranças empresariais do país para discutir e impulsionar a agenda de sustentabilidade no Nordeste. Promovido pela Somos Um, a Pacto Global e o Sebrae RN, o Conexão ODS tem como propósito central acelerar a transição para um mundo mais sustentável e contribuir para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU sejam atingidos.

Na busca por manter o tema em evidência e amplificar a discussão para o maior número de gente possível, todo o evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube e um podcast voltado para novas economias.

Acreditamos que o conhecimento sobre sustentabilidade deve ser acessível a todos. A transmissão via YouTube e o 'Pod_Impactar' são ferramentas essenciais para desmistificar a Agenda 2030 e inspirar a ação em larga escala, levando a riqueza dos nossos debates para um número muito maior de pessoas. Ticiana Rolim, presidente da Somos Um e idealizadora do Conexão ODS.

Discussões devem virar ações práticas. O Conexão ODS aposta numa abordagem engajadora sobre sustentabilidade, com o compromisso de transformar debates em resultados concretos. A meta é acelerar soluções que ajudem a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Evento reunirá lideranças de diversos setores. CEOs, acionistas, empreendedores sociais, representantes do poder público, lideranças indígenas, pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIAPN+ estão entre os participantes.

"Aprofundar os debates sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é o que nos move por todo o nosso país e também fora dele. Iremos discutir a promoção de práticas e iniciativas empresariais que resultem na maior preservação do meio ambiente e também tragam maior qualidade de vida a quem precisa. Guilherme Xavier, co-diretor executivo do Pacto Global - Rede Brasil

Três pilares norteiam a programação: imersão, impacto social e inovação. Os eixos incluem painéis sobre justiça climática, água, equidade de gênero e COP 30. Entre os nomes confirmados estão Natália Arcuri, Alcione Albanese e Luciana Costa.

Conexão com o território potiguar. Além de debates, o evento promove vivências em comunidades locais, aproximando os participantes de projetos que enfrentam desafios socioambientais no RN.

Empreendedorismo local em destaque. A programação inclui o Conexão Empreender, espaço para que negócios de impacto do estado apresentem e comercializem seus produtos.

Continua após a publicidade

É uma oportunidade única de conectarmos empresários, gestores públicos e atores do ecossistema de impacto, fomentando parcerias estratégicas que fortaleçam a cultura da sustentabilidade em nossa região. João Hélio, diretor técnico do Sebrae RN

Jovens em maratona de inovação. O Desafio Inovação com Impacto reunirá oito equipes para criar soluções voltadas à economia circular e agricultura regenerativa na caatinga. Os vencedores receberão premiação em dinheiro e mentoria.

Sustentabilidade também é cultura. O evento promove o Conexão Cultural, com música, dança e outras expressões artísticas para diversificar a experiência dos participantes.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.